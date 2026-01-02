Košarkaši Bosne pobedili Zadar posle produžetka u ABA ligi

Bosnu je predvodio Alfonso Plamer Tores sa 30 poena i šest skokova, uz indeks od 31 poena. On je sekund pre kraja regularnog dela postigao trojku za produžetak (77:77), a u produžetku je postigao devet poena.
Džerod Vest pobedi je doprineo sa 16 poena, Jure Zubac sa 15 poena i 11 skokova, a Edin Atić sa 14 poena i sedam asistencija.
U ekipi Zadra Vladimir Mihailović postigao je 32 poena uz šest skokova i imao je indeks od 28 poena. Boris Tišma dodao je 15 poena, Mario Ramljak 13 poena i 11 skokova, a Borna Kapusta 11 poena i pet asistencija.
Bosna je peta na tabeli Grupe B sa šest pobeda i pet poraza, a Zadar je šesti sa četiri pobede i osam poraza.
U sledećem kolu Bosna će 12. januara u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, a Zadar će dan ranije dočekati Budućnost.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com