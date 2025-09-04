Košarkaši Bosne u osmini finala Evropskog prvenstva prvi put posle 1993. godine

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se danas u osminu finala Evropskog prvenstva, pošto je u Limasolu pobedila Gruziju 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14), u utakmici poslednjeg petog kola Grupe C.

Bosna se tako prvi put posle 1993. godine plasirala u nokaut fazu Evropskog prvenstva.

Selekciju Bosne predvodili su Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova, Džon Roberson sa 15 poena i pet asistencija i Aleksandar Lazić sa 13 poena.

Edin Atić pobedi je doprineo sa 11 poena, osam asistencija i četiri skoka, Adin Vrabac sa 10 poena, a Kenan Kamenjaš sa devet poena i četiri skoka.

U ekipi Gruzije Aleksander Mamukelašvili postigao je 20 poena uz osam skokova, Kamar Boldvin postigao je 18 poena uz po četiri skoka i asistencije, a Goga Bitadze 15 poena uz pet skokova.

Bosna ima tri pobede i dva poraza na prvom mestu na tabeli, a Gruzija je trenutno četvrta sa dve pobede i tri poraza i ima šansu za plasman u osminu finala, ukoliko Španija večeras izgubi od Grčke.

U utakmici u Grupi D Francuska je u Katovicama pobedila Island 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28).

Iz te grupe u osminu finala plasirali su se Francuska Izrael, Poljska i Slovenija, a posle današnjih utakmica biće poznati svi parovi nokaut faze.

(Beta)

