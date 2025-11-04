Košarkaši Budućnosti pobedili Bešiktaš u Evrokupu

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Podgorici Bešiktaš 82:79 (21:26, 26:19, 23:16, 12:18), u utakmici šestog kola Evrokupa.

Budućnost su predvodili Rašid Sulajmon sa 20 poena, Jogi Ferel sa 13 poena i četiri ukradene lopte i Džuvan Morgan sa 12 poena i šest skokova.

Džeri Butsijel i Aksel Butej pobedi su doprineli sa po osam poena, a Nikola Tanasković sa sedam poena i četiri skoka.

U turskoj ekipi, koju sa klupe predvodi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, Entoni Braun postigao je 15 poena, uz sedam skokova i tri asistencije, a Devon Dotson imao je 14 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Vito Braun dodao je 13 poena i četiri skoka, a Džonatan Metjuz 11 poena.

Budućnost je ostvarila treću uzastopnu pobedu, ukupno četvrtu u Evrokupu i uz dva poraza zauzima treće mesto na tabeli. Isti skor ima i Bešiktaš na trećem mestu.

U sedmom kolu Budućnost će igrati 12. novembra protiv Kemnica, a Bešiktaš će dočekati Trento.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com