Košarkaši Budućnosti pobedili Bešiktaš u Evrokupu

Budućnost su predvodili Rašid Sulajmon sa 20 poena, Jogi Ferel sa 13 poena i četiri ukradene lopte i Džuvan Morgan sa 12 poena i šest skokova.
Džeri Butsijel i Aksel Butej pobedi su doprineli sa po osam poena, a Nikola Tanasković sa sedam poena i četiri skoka.
U turskoj ekipi, koju sa klupe predvodi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, Entoni Braun postigao je 15 poena, uz sedam skokova i tri asistencije, a Devon Dotson imao je 14 poena, četiri skoka i tri asistencije.
Vito Braun dodao je 13 poena i četiri skoka, a Džonatan Metjuz 11 poena.
Budućnost je ostvarila treću uzastopnu pobedu, ukupno četvrtu u Evrokupu i uz dva poraza zauzima treće mesto na tabeli. Isti skor ima i Bešiktaš na trećem mestu.
U sedmom kolu Budućnost će igrati 12. novembra protiv Kemnica, a Bešiktaš će dočekati Trento.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com