Košarkaši Budućnosti pobedili Spartak u ABA ligi

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Subotici domaći Spartak 75:66 (18:27, 21:21, 22:7, 14:11), u utakmici 17. kola Grupe B u ABA ligi.

Budućnost su predvodili Jogi Ferel sa 19 poena i četiri asistencije i Đorđije Jovanović sa 15 poena i četiri skoka. Oleksandr Kovliar dodao je 11 poena, a Nikola Tanasković osam poena i šest skokova.

U ekipi Spartaka jedini sa dvocifrenim brojem poena bili su Igor Drobnjak sa 15 i Džavonte Hokins sa 12. Dalibor Ilić imao je devet poena, a Olivije Hanlan osam poena i pet skokova.

Crnogorska ekipa je prva na tabeli sa 13 pobeda i dva poraza, a Spartak je peti sa sedam pobeda i osam poraza.

U sledećem kolu Budućnost će dočekati Crvenu zvezdu, a Spartak će u Beogradu igrati protiv Mege.

(Beta)

