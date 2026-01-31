Košarkaši Budućnosti pobedili Spartak u ABA ligi

Budućnost su predvodili Jogi Ferel sa 19 poena i četiri asistencije i Đorđije Jovanović sa 15 poena i četiri skoka. Oleksandr Kovliar dodao je 11 poena, a Nikola Tanasković osam poena i šest skokova.
U ekipi Spartaka jedini sa dvocifrenim brojem poena bili su Igor Drobnjak sa 15 i Džavonte Hokins sa 12. Dalibor Ilić imao je devet poena, a Olivije Hanlan osam poena i pet skokova.
Crnogorska ekipa je prva na tabeli sa 13 pobeda i dva poraza, a Spartak je peti sa sedam pobeda i osam poraza.
U sledećem kolu Budućnost će dočekati Crvenu zvezdu, a Spartak će u Beogradu igrati protiv Mege.
(Beta)
