Košarkaši Budućnosti ubedljivo pobedili Megu u ABA ligi

Košarkaši Budućnosti pobedili su danas u Beogradu domaću Megu 98:65 (19:16, 32:18, 21:10, 26:21), u utakmici osmog kola Grupe B u ABA ligi.

Šestorica igraća Budućnosti postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji je bio Oleksandar Kovilar sa 14 poena uz pet asistencija. Nikola Tanasković postigao je 13 poena uz sedam skokova, a Jogi Ferel i Rašid Sulajmon po 12 poena.

U ekipi Mege Bogoljub Marković postigao je 18 poena uz devet skokova. Asim Đulović dodao je 14 poena, a Savo Drezgić 11.

Budućnost je prva u Grupi B sa šest pobeda i dva poraza, a Mega je pretposlednja sa dve pobede i pet poraza.

U narednom kolu Budućnost će biti slobodna, a Mega će 6. decembra u Subotici igrati protiv Spartaka.

(Beta)

