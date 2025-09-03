Košarkaši Crne Gore eliminisani sa Evropskog prvenstva porazom od Velike Britanije

Košarkaška reprezentacija Crne Gore eliminisana je danas sa Evropskog prvenstva, pošto je u utakmici poslednjeg petog kola Grupe B u Tampereu izgubila od Velike Britanije 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21).

U ekipi Crne Gore najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 31 poenom, uz 11 skokova i sedam asistencija. Kajl Olman dodao je 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije, Andrija Slavković 11 poena i četiri skoka, a Vladimir Mihailović 10 poena i pet asistencija.

Reprezentaciju Velike Britanije predvodili su Majls Heson sa 27 poena, sedam skokova i četiri asistencije i Akvasi Jeboa sa 23 poena i pet skokova. Luk Nelson pobedi je doprineo sa 12 poena i osam asistencija.

To je prva pobeda Britanaca na Evropskim prvenstvima od 2013. godine. Toj ekipi danas je bila potrebna pobeda veća od 33 razlike kako bi prošla u osminu finala.

Obe ekipe su takmičenje završile uz pobedu i četiri poraza, a u osminu finala se plasirala Švedska, koja ima 1/3 i danas igra protiv Litvanije.

Iz Grupe B u osminu finala plasirale su se još Nemačka, Litvanija i Finska.

(Beta)

