Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Bajerna u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Bajern Minhena 80:85 (17:23, 26:27, 27:22, 10:13), u utakmici 30. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 22 poena, uz šest skokova, od kojih su četiri bila u napadu. Po 10 poena su dodali Džordan Nvora i Džered Batler, koji je upisao i šest asistencija, dok su po devet poena postigli Ebuka Izundu i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i osam asistencija.

U ekipi Bajerna, koju sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, najefikasniji je bio Andreas Obst sa 16 poena. Gzejvijer Rejtan-Mejs je dodao 13 poena, Nenad Dimitrijević je upisao 11 poena, dok je Dejvid Mekormak postigao 10 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Bajerna Vladimir Lučić je za 27 minuta igre zabeležio sedam poena, četiri skoka i tri asistencije.

Ekipa Bajerna je utakmicu počela dobrom igrom u odbrani i brzom igrom u napadu, uz pomoć koje je nakon dva i po minuta igre imala vođstvo 7:2.

Crveno-beli su potom pronašli svoj napadački ritam i serijom 7:0, u toku koje je Kodi Miler-Mekintajer upisao dva poena i dve asistencije, poveli 9:7, da bi se na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine nakon zakucavanja Dejvida Mekormaka otišlo pri rezultatu 9:9.

Ekipa Bajerna je u nastavku deonice prikazala odličnu timsku igru u napadu, uz pomoć koje je prvu četvrtinu završila sa vođstvom 23:17.

Nemački tim je u prvom minutu druge četvrtine, trojkom Justinijana Džesapa, uvećao svoje vođstvo na devet poena razlike 26:17, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Zvezde Saša Obradović.

Ekipa Bajerna je i nakon tajm-auta Obradovića nastavila sa dobrom igrom u napadu. Gostujući tim je ubrzo došao do dvocifrene prednosti 28:18, da bi pogotkom Najlsa Gifaja uvećao svoje vođstvo na 13 poena razlike 33:20 na sedam minuta do kraja druge četvrtine, nakon čega je Obradović iskoristio i svoj drugi tajm-aut.

Nemački tim je u narednom periodu došao i do prednosti od 16 poena razlike (36:20), da bi u poslednji minut druge deonice ušao sa vođstvom 50:36.

Ekipa Zvezde je drugu četvrtinu završila serijom 7:0 i nakon trojke uz zvuk sirene Džereda Batlera na poluvreme otišla sa zaostatkom od sedam poena razlike 43:50.

Taj pogodak Batlera bila je tek druga trojka koju su igrači Zvezde postigli u prve dve četvrtine.

Timovi su na početku treće četvrtine igrali veoma ujednačeno, a Bajern je nakon tri i po minuta igre imao vođstvo 56:49.

Ekipa Zvezde je potom serijom 7:2, u toku koje je pet poena postigao Džordan Nvora, došla na samo dva poena zaostatka 56:58 na pet minuta do kraja treće deonice.

Crveno-beli su u nastavku deonice, trojkom Semija Odželeja, posle dugo vremena došli do prednosti 68:67, ali je Bajern ipak uspeo da treću četvrtinu završi sa vođstvom 72:70.

Ekipa Zvezde je na početku poslednje deonice slobodnim bacanjima Nvore opet povela (74:73), da bi pogotkom Ebuke Izundua stekla prednost 76:73 nakon tri minuta igre.

Nemački tim je uspeo da bolje zaigra u narednom periodu i da, kroz pet uzastopnih poena Andreasa Obsta, obezbedi da se na televizijski tajm-aut na polovini poslednje deonice ode pri nerešenom rezultatu 78:78.

Ekipa Bajerna je bolje izašla iz televizijskog tajm-auta i stekla prednost 84:80, sa kojom je i ušla u poslednji minut igre.

Nemački tim je sigurno odigrao u završnici i dobrom odbranom osigurao da meč završi pobedom 85:80.

Crvena zvezda je sedma na tabeli sa 17 pobeda i 13 poraza, dok Bajern zauzima 15. mesto sa skorom 13/17.

Beogradski crveno-beli će u narednom kolu dočekati Fenerbahče, dok će Bajern u Minhenu biti domaćin protiv Efesa.

