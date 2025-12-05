Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Barselone u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Barselone 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od sedam uzastopnih pobeda na domaćem terenu u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 19 poena, uz pet asistencija. Čima Moneke je dodao 15 poena i devet skokova, od kojih su šest bili u napadu, Džordan Nvora je upisao 12 poena i pet skokova, dok je Nikola Kalinić zabeležio 10 poena i pet skokova.

U ekipi Barselone najefikasniji je bio Vil Klajburn sa 22 poena, uz pet skokova. Dario Brizuela je dodao 17 poena, Tornike Šengelija je upisao 15 poena i pet skokova, dok je Kevin Panter zabeležio 14 poena i šest asistencija.

Utakmicu je bolje započela ekipa Barselone, koja je nakon četiri i po minuta igre imala prednost 15:4.

Crveno-beli su potom odgovorili serijom 11:3 i smanjili vođstvo španskog tima na 18:15 na dva i po minuta do kraja prve četvrtine.

Ekipa Barselone je uspela da održi svoju prednost do kraja prve deonice i da nakon prvih 10 minuta igre ima vođstvo 21:17.

Oba tima su drugu četvrtinu započela u dobrom napadačkom ritmu, a ekipa Barselone je, predvođena sa osam poena Vila Klajburna u prvih pet minuta igre, na televizijski tajm-aut na polovini deonice otišla sa vođstvom 31:27.

Španski tim je bolje „izašao“ iz tajm-auta i serijom 7:0 ponovo stekao dvocifrenu prednost 38:27 na tri i po minuta do kraja druge četvrtine, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Ekipa Zvezde je zaigrala mnogo bolje nakon tajm-auta Obradovića i kroz energičnu igru i dobru odbranu došla i do tri poena zaostatka 37:40 na minut i po do kraja druge deonice.

Gostujući tim je ipak uz pomoć trojke Klajburna i pogođena tri slobodna bacanja Kevina Pantera uspeo da drugu četvrtinu završi sa vođstvom od sedam poena razlike 46:39.

Ekipa Barselone je bolje započela treću deonicu i nakon minut i po igre ponovo stekla dvocifreno vođstvo 52:42.

Crveno-beli su odgovorili serijom 10:0, u toku koje je šest poena postigao Čima Moneke, i izjednačili na 52:52 na pet i po minuta do kraja treće četvrtine.

U nastavku deonice viđena je borbena igra oba tima, a ekipa Barselone je nakon bolje igre u završnici treće četvrtine, nakon ukupno 30 minuta igre imala vođstvo 63:57.

Ekipa Barselone je bolje započela i poslednju deonicu i posle tri minuta igre stekla prednost 70:62, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Crvene zvezde Obradović.

Tajm-aut Obradovića nije uspeo da poremeti dobru igru španskog tima, koji je u naredna dva minuta uvećao svoje vođstvo na 74:62, posle čega je trener Crvene zvezde zatražio i svoj drugi tajm-aut.

Ekipa Barselone je sigurno održavala svoje vođstvo do kraja utakmice i meč završila pobedom 89:79.

Oba kluba imaju po devet pobeda i pet poraza, Crvena zvezda je četvrta na tabeli, dok je Barselona peta.

Beogradski crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala, ekipe Partizana, dok će Barselona dočekati Olimpijakos.

(Beta)

