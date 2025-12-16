Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Hapoela iz Tel Aviva i pretrpeli treći vezani poraz u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu u Jerusalimu od Hapoela iz Tel Aviva 78:84 (21:21, 16:19, 22:21, 19:23), u utakmici 16. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 27 poena, uz osam asistencija. Kodi Miler-Mekintajer je dodao 13 poena, Džordan Nvora je upisao 11 poena, dok je Semi Odželej postigao 10 poena.

U ekipi Hapoela najefikasniji je bio Elajdža Brajant sa 28 poena, uz devet skokova i pet asistencija. Den Oturu je dodao 18 poena i sedam skokova, od kojih su pet bili u napadu, dok je Kris Džouns upisao 15 poena.

Srpski plejmejker u ekipi Hapoela Vasilije Micić je za 19 minuta igre zabeležio četiri poena, četiri asistencije, tri skoka i dve ukradene lopte.

Obe ekipe su se mučile u napadu na početku utakmice. Jedine poene u prva četiri minuta igre postigli su plejmejker Zvezde Kodi Miler-Mekintajer i centar Hapoela Den Oturu za rezultat 6:6 na šest minuta do kraja prve četvrtine.

Ujednačen period igre se nastavio, a na tri minuta do kraja prve deonice rezultat je opet bio nerešen 12:12.

Obe ekipe su prvu četvrtinu završile odličnom igrom u napadu. Igrači Hapoela su postigli tri trojke u završnici prve četvrtine, koja se završila rezultatom 21:21 nakon trojke beka Zvezde Džereda Batlera.

Druga deonica je takođe počela ujednačeno, a Zvezda je 11. poenom Miler-Mekintajera na utakmici povela 28:27 nakon tri minuta igre.

U istom ritmu se nastavilo i u narednom periodu. Hapoel je 10. poenom Oturua stekao pet poena prednosti na minut i po kraja druge četvrtine (38:33), koja se završila vođstvom izraelskog tima 40:37.

Zvezda je nakon četiri minuta igre u trećoj deonici, predvođena sa osam poena Batlera, stekla vođstvo od sedam poena razlike 52:45.

Nakon malo dužeg perioda vođstva Zvezde, u toku kojeg je Batler postigao još četiri poena, Hapoel je uspeo da povrati prednost na minut i po do kraja deonice i da treću četvrtinu završi vođstvom 61:59.

Na početku poslednje deonice opet je viđena ujednačena igra, a rezultat posle četiri minuta je bio nerešen 66:66.

Zvezdu je u narednom periodu opet predvodio Batler. Nakon prednosti Hapoela 71:68, američki bek je kroz pet uzastopnih poena vratio vođstvo beogradskom timu 73:71 na četiri minuta do kraja utakmice.

Hapoel je prednost ubrzo vratio pogocima Elajdže Brajanta i Antonija Blejknija (76:73), a nakon još jednog pogotka Blejknija stekao prednost 78:73 na dva minuta do kraja meča.

Hapoel je u poslednji minut ušao sa vođstvom 80:76 i sigurnom igrom došao do pobede 84:78.

Crvena zvezda je deveta na tabeli sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Hapoel prvi sa skorom 12/4.

Beogradski crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Virtus, dok će Hapoel igrati na gostujućem terenu u Atini protiv Panatinaikosa.

(Beta)

