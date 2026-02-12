Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Olimpijakosa u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu u Pireju od Olimpijakosa 86:92 (20:24, 25:25, 23:23, 18:20), u utakmici 28. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 21 poenom, uz šest skokova. Džered Batler je dodao 15 poena, Kodi Miler-Mekintajer je upisao 11 poena i osam asistencija, dok su po devet poena postigli Donatas Motiejunas, Džoel Bolomboj i Čima Moneke, koji je zabeležio i osam skokova.

U ekipi Olimpijakosa najefikasniji je bio Saša Vezenkov sa 23 poena, uz osam skokova. Evan Furnije je dodao 18 poena, dok je Tajler Dorsi postigao 17 poena. Tomas Vokap je utakmicu završio sa pet poena i 10 asistencija.

Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov je za 13 minuta igre zabeležio šest poena, četiri skoka i asistenciju.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja, kako bi se odala počast nedavno preminulom suvlasniku Makabija iz Tel Aviva Davidu Federmanu.

Ekipa Zvezde je iskoristila lošiju igru u napadu Olimpijakosa na početku utakmice i nakon tri minuta igre stekla prednost 8:2.

Grčki tim je nakon toga pronašao svoj napadački ritam i serijom 8:0 poveo 10:8. Na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine otišlo se nakon trojke Džordana Nvore, pri vođstvu Zvezde 11:10.

Beogradski tim je u narednom periodu drugom trojkom Nikole Kalinića došao do vođstva 16:12, ali je ekipa Olimpijakosa uzvratila serijom 9:0 i stekla prednost 21:16 na minut i po do kraja prve deonice.

Nakon razmene pogodaka u završnici deonice, prva četvrtina završena je vođstvom Olimpijakosa 24:20.

Ekipa Olimpijakosa je u prvom minutu druge deonice, kroz dve uzastopne trojke Evana Furnijea, došla do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici 30:20, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Zvezde Saša Obradović.

Domaća ekipa je sigurno održavala veliku prednost u većem delu druge četvrtine. Najveće vođstvo Olimpijakosa iznosilo je 14 poena razlike, a na minut i po do kraja druge deonice grčki tim je nakon četvrte trojke Furnijea imao prednost 47:35.

Ekipa Zvezde je zaigrala mnogo bolje u završnici druge deonice i serijom 10:2 smanjila prednost Olimpijakosa na 49:45 nakon ukupno 20 minuta igre.

Ekipa Olimpijakosa je uspela da treću četvrtinu započne uz odličan šut za tri poena, sa po dve trojke Saše Vezenkova i Tajlera Dorsija, i da nakon pet i po minuta igre vrati dvocifrenu prednost 68:58.

Beogradski crveno-beli su dobrom igrom u drugoj polovini treće deonice uspeli da smanje vođstvo Olimpijakosa na 72:68 nakon tri odigrane četvrtine.

Ekipa Olimpijakosa je uspela da održava svoju prednost na početku poslednje deonice i da na televizijski tajm-aut nakon pet minuta igre ode sa vođstvom 81:76.

Nakon energične igre Zvezde u narednom periodu, prednost Olimpijakosa na minut i po do kraja meča iznosila je 85:81.

Beogradski crveno-beli su svojom borbenom igrom uspeli da rezultatski ostanu u utakmici, sve dok Vezenkov nije pogodio težak šut za tri poena sa velike udaljenosti, koji je doneo Olimpijakosu prednost 88:81 i pomogao mu da meč završi pobedom 92:86.

Crvena zvezda je osma na tabeli sa 16 pobeda i 12 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 18/9.

U Evroligi sledi pauza zbog odigravanja nacionalnih kupova. Crvena zvezda će u svojoj utakmici narednog kola, koja je na programu 25. februara, u Beogradu dočekati Efes, dok će Olimpijakos istog dana igrati na gostujućem terenu u Kaunasu protiv Žalgirisa.

(Beta)

