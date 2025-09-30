Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Olimpije iz Milana u prvom kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Olimpije iz Milana 82:92 (20:22, 21:23, 22:24, 19:23), u utakmici prvog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 19 poena, uz šest skokova. Tajson Karter je dodao 16 poena, po 14 poena su postigli Ebuka Izundu i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i šest asistencija, dok je Nikola Kalinić upisao 10 poena i pet asistencija. Jedini preostali strelac u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke, koji je utakmicu završio sa devet poena i osam skokova.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio bivši igrač Partizana Zek Ledej sa 21 poenom. Šavon Šilds je dodao 13 poena, Džoš Nibo je upisao 12 poena, dok je srpski bek Marko Gudurić postigao 10 poena (3/4 šut za tri poena).

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja, kako bi se odala počast nedavno preminulom vlasniku Olimpije iz Milana Đorđu Armaniju.

Utakmica je započeta razmenom pogodaka. Sa jedne strane je za ekipu Olimpije šest poena vezao Šavon Šilds, dok je sa druge strane za Zvezdu pet poena postigao Džordan Nvora. Njih dvojica su bili jedini igrači koji su poentirali tokom prva tri minuta igre, pa je ekipa iz Milana nakon tog perioda imala vođstvo 6:5.

Ekipa Olimpije je u narednom periodu uspela da serijom 6:0 dođe do vođstva 14:8 na polovini druge deonice.

Beogradski crveno-beli su nakon televizijskog tajm-auta zaigrali bolje i došli do izjednačenja (18:18), ali je Olimpija uspela da ubrzo vrati prednost i da na kraju prve četvrtine, koja se završila pogotkom uz zvuk sirene plejmejkera Zvezde Tajsona Kartera, ima vođstvo 22:20.

Druga četvrtina je započeta jako ujednačeno. Zvezda je ponovo uspela da dođe do izjednačenja, a rezultat nakon četiri minuta igre bio je 27:27.

Ekipa Olimpije je, kao i u prvoj deonici, ujednačeni period igre sa početka četvrtine uspela da razbije svojom serijom, ovoga puta 7:0, i stekne prednost 34:27 na četiri i po minuta do kraja druge četvrtine.

Oba tima su do kraja druge deonice igrali efikasno u napadu i razmenjivali pogotke, pa je italijanski tim na poluvreme otišao sa vođstvom 45:41.

Najefikasniji igrač na utakmici nakon dve odigrane četvrtine bio je krilni centar Olimpije i bivši igrač Partizana Zek Ledej sa 13 poena.

Beogradski crveno-beli su na početku treće četvrtine nakon dugo vremena uspeli da povedu. Nakon četiri poena krilnog centra beogradskog kluba Čime Monekea u prva dva i po minuta igre, ekipa Zvezde je serijom 6:0, u toku koje su poene postigli Ebuka Izundu, Nvora i Kodi Miler-Mekintajer stekla prednost 53:51 na šest minuta do kraja treće deonice. Tajm-aut nakon ove serije Zvezde zatražio je trener Olimpije Etore Mesina.

Italijanski tim je nakon tajm-auta Mesine uspeo da se vrati u dobar napadački ritam i da nakon samo minut igre poenima Džoša Niba i Đampala Ričija vrati prednost 55:53.

Beogradski crveno-beli su i u narednom periodu nastavili sa svojom odličnom igrom u napadu. Nvora je postigao svoj 16. poen na utakmici, a nakon pogođenih slobodnih bacanja Monekea Zvezda je ponovo izjednačila 61:61 na dva i po minuta do kraja utakmice.

Olimpija je odgovorila sa dve uzastopne trojke srpskog beka Marka Gudurića, kojim je stigla do prednosti 67:61, da bi nakon koša pod faulom Armonija Bruksa treću deonicu završila sa vođstvom 69:63.

Ekipa iz Milana je nakon minut igre u poslednjoj četvrtini trojkom Ričija i još jednim košem pod faulom Bruksa došla do dvocifrenog vođstva 75:63.

Beogradski crveno-beli su potom uspeli da dođu na osam poena zaostatka, ali je Olimpija to presekla trećom trojkom na utakmici Gudurića i vratila dvocifrenu prednost 78:67 na sedam i po minuta do kraja utakmice. Nakon trojke Gudurića tajm-aut je zatražio trener Zvezde Janis Sferopulos.

Ekipa Zvezda je nakon tajm-auta Sferopulosa zaigrala veoma dobro na obe strane terena i serijom 6:0 u narednom minutu igre došla na pet poena zaostatka 73:78. Tajm-aut je nakon ove serije Zvezde zatražio Mesina.

Italijanski tim je takođe dobro izašao iz svog tajm-aut i serijom 4:0, poenima Nikola Meniona i Ledeja, stekao prednost od devet poena razlike 82:73 na četiri i po minuta do kraja utakmice, nakon čega je svoj drugi tajm-aut zatražio Sferopulos.

U nastavku utakmice je zbog pete lične greške iz igre bio isključen krilni igrač Zvezde Nikola Kalinić, a Olimpija je 19. poenom Ledeja opet stekla dvocifrenu prednost (88:78), koju je održavala do kraja meča za pobedu 92:82.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda u Minhenu protiv Bajerna, a Olimpija u Beogradu protiv Partizana.

