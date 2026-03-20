Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Panatinaikosa u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu u Atini od Panatinaikosa 74:82 (27:20, 21:21, 14:14, 12:27), u utakmici 32. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 15 poena. Po 12 poena su dodali Džoel Bolomboj i Čima Moneke, koji je upisao i sedam skokova, dok su po devet poena postigli Džordan Nvora i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i 10 asistencija i šest skokova.

Košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero je u svojoj prvoj odigranoj utakmici od 30. septembra prošle godine za 11 minuta igre upisao pet poena i četiri skoka.

U ekipi Panatinaikosa najefikasniji je bio Najdžel Hejs-Dejvis sa 20 poena. Kendrik Nan je dodao 19 poena, dok je Nikolaos Rogavopulos upisao 13 poena.

Utakmica je započeta ujednačeno, a ekipa Panatinaikosa je nakon dva i po minuta igre imala prednost 6:4.

Ekipa Zvezde je potom napravila seriju 7:0, kojom je došla do vođstva od pet poena razlike 11:6 na šest i po minuta do kraja prve četvrtine.

Grčki tim je serijom 5:0 uspeo da izjednači (11:11), nakon čega je usledila razmena pogodaka. Rezultat na dva minuta do kraja prve deonice bio je 20:19 u korist Panatinaikosa.

Crveno-beli su u završnici deonice napravili seriju 8:0, koju je Džered Batler kompletirao sa dve uzastopne trojke, i prvu četvrtinu završili sa vođstvom 27:20.

Ekipa Zvezde je održavala svoju prednost na početku druge deonice i nakon tri minuta igre imala vođstvo 33:26.

Grčki tim je potom napravio seriju 4:0 i došao do zaostatka od tri poena razlike 30:33 na polovini druge četvrtine.

Ekipa Panatinaikosa je u nastavku deonice došla i na dva poena zaostatka (39:41), ali je Zvezda uspela da sigurno održi svoju prednost do kraja druge četvrtine i da nakon pogotka Kodija Miler-Mekintajera uz zvuk sirene na poluvreme ode sa vođstvom 48:41.

Prvi pogodak u trećoj četvrtini usledio je nakon skoro tri minuta igre, a na njenoj polovini je Zvezda imala prednost 52:50.

Crveno-beli su potom napravili seriju 10:0 kojom su došli do vođstva od 12 poena razlike 62:50 na dva minuta do kraja treće deonice.

Ekipa Panatinaikosa je bila bolja u samoj završnici treće deonice i serijom 5:0 smanjila prednost crveno-belih na 62:55 nakon ukupno 30 minuta igre.

Grčki tim je bolje započeo poslednju deonicu i nakon tri i po minuta igre, trojkom Kendrika Nana, nakon dugo vremena poveo 66:65.

Ekipa Panatinaikosa je u narednom periodu odlično šutirala za tri poena i trojkama Nana, Huanča Ernangomesa i Nikolaosa Rogavopulosa uvećala svoju prednost na sedam poena razlike 78:71 na dva minuta do kraja utakmice.

Panatinaikos je nastavio sa dobrom igrom i u završnici utakmice i meč završio pobedom 82:74.

Oba kluba imaju po 18 pobeda i 14 poraza, Crvena zvezda je deveta na tabeli, dok je Panatinaikos osmi.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda u Vitoriji protiv Baskonije, a Panatinaikos protiv Dubaija.

(Beta)

