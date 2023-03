Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Atini i smanjili šanse za plasman u TOP 8

ATINA – Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od ekipe Panatinaikosa 75:66 (9:17, 20:25, 23:13, 23:13) u okviru 28. kola Evrolige.

Grčku ekipu je do pobede vodio Georgis Papajanis sa 17 poena, sedam skokova i dve asistencije. U beogradskoj ekipi istakao se Filip Petrušev sa 12 poena i devet skokova.

Crvena zvezda je bolje otvorila meč i serijom 10:0 uspela da prvi put dođe do dvocifrenog vođstva. U drugoj četvrtini nastavili su košarkaši beogradskog tim u istom ritmu. Nedović je nizao poene i do kraja prvog poluvremena razlika je iznosila 13 poena.

„Crveno-beli“ su drugo poluvreme otvorili trojkom Ivanovića ali posle toga dolazi do sumraka u igri Crvene zvezde. Mučili su se gostujući igrači u napadu, dok u odbrani nisu igrali dovoljno agresivno. Pet i po minuta Crvena zvezda nije pogodila iz igre i za to vreme Panatinaikos je prišao na samo tri poena minusa (55:52). Dugo u igri nije bilo Kampaca i Nedovića, tako da je gostima nedostakala kreacija. Panatinaikos je poslednju četvrtinu dobio rezultatom 23:13 i tako došao do pobede u meču.

Crvena zvezda je trenutno na 14. mestu na tabeli sa 12 pobeda i 16 poraza, dok je Panatinaikos na 16. mestu sa skorom 9/19.

U narednom kolu „crveno-beli“ gostuju ekipi Barselone, dok grčki tim putuje za Lion na duel sa Asvelom.

(Tanjug)

