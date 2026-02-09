Košarkaši Crvene zvezde na gostovanju pobedili Budućnost

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Podgorici Budućnost 93:80 (22:29, 23:9, 22:26, 26:16), u poslednjem, 18. kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Zvezdu je predvodio Džordan Nvora sa 21 poenom, a pratili su ga Donatas Motijeunas sa 12 i Džered Batler sa 10 poena.

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Kevin Farel i Juvan Morgan sa po 14 i Džeri Butsijele sa 12 poena.

Zvezda je grupnu fazu završila na drugom mestu sa 12 pobeda i četiri poraza, a Budućnost je prva sa 13 pobeda i tri poraza.

U prvom kolu Top 8 ABA lige igraće: Crvena zvezda – Igokea, Partizan – Budućnost, Dubai – Bosna i Kluž – Cedevita Olimpija.

U prvom kolu plej-auta igraće: Zadar – Borac, Studentski centar – Spartak, Beč – Krka, FMP – Mega, Split – Ilirija.

(Beta)

