Košarkaši Crvene zvezde pobedili Asvel i zabeležili peti uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Asvel 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25), u utakmici sedmog kola Evrolige, i time zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke sa 24 poena, uz sedam skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte. Po 11 poena su dodali Semi Odželej i Ognjen Dobrić, koji je večeras odigrao svoj 500. meč u dresu Crvene zvezde, dok je Kodi Miler-Mekintajer upisao osam poena i sedam asistencija.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Melvin Ažinsa sa 13 poena, dok je Mbaje Endiaje dodao 10 poena.

Utakmica je započeta veoma ujednačeno. Obe ekipe su odlične napadale ulazima i većinu svojih poena postizale iz reketa. Jedinu trojku u prvih pet minuta igre postigao je bek Asvela Dejvid Lajti, a francuski tim je na polovini prve četvrtine imao prednost 11:10.

Crveno-beli su u narednom periodu zaigrali bolje u odbrani i u nastavku deonice trojkom Ognjena Dobrića došli do šest poena prednosti 21:15. Prva četvrtina završena je pogođenim slobodnim bacanjima plejmejkera Asvela Mehdija Nguame i vođstvom Zvezde 21:17.

Ekipa Asvela je na početku druge četvrtine takođe poboljšala svoju igru u odbrani i uz pomoć dva uzastopna zakucavanja Mbajea Endiajea iz kontranapada uspela da smanji prednost Zvezde na 24:23 nakon četiri i po minuta igre. Tajm-aut nakon serije 4:0 francuskog tima zatražio je trener Zvezde Saša Obradović.

Ekipa Zvezde je bolje zaigrala nakon tajm-auta Obradovića i polaganjem Čimea Monekea došla do prvog dvocifrenog vođstva na utakmici 35:25 na dva minuta do kraja druge četvrtine.

Crveno-beli su nastavili sa sjajnom igrom u odbrani do kraja deonice i na poluvreme otišli sa vođstvom od 14 poena razlike 39:25.

Ekipa Zvezde je sigurno održavala dvocifreno vođstvo u prvoj polovini treće četvrtine i nakon pet minuta igre imala prednost od 19 poena razlike 52:33.

Crveno-beli su uvećavali svoju prednost do kraja deonice i nakon ukupno 30 minuta igre imali vođstvo 62:40.

Francuski tim je u poslednjoj četvrtini uspeo samo da ublaži poraz, pa je Zvezda pobedom 79:65 zabeležila svoj peti uzastopni trijumf u Evroligi.

Crvena zvezda je treća na tabeli sa pet pobeda i dva poraza, dok Asvel zauzima pretposlednje, 19. mesto sa skorom 2/5.

Oba kluba će utakmicu narednog kola odigrati u četvrtak na gostujućem terenu, Crvena zvezda u hali „Aleksandar Nikolić“ protiv Makabija iz Tel Aviva, a Asvel u Kaunasu protiv Žalgirisa.

(Beta)

