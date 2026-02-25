Košarkaši Crvene zvezde pobedili Efes u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Efes 91:81 (19:23, 25:14, 21:25, 26:19), u utakmici 29. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde, u prvoj utakmici nakon osvajanja trofeja u Kupu Radivoja Koraća, bio je Džered Batler sa 21 poenom (7/9 šut za tri poena). Džordan Nvora je dodao 14 poena, dok su po 12 poena postigli Čima Moneke i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i šest skokova i šest asistencija.

U ekipi Efesa najefikasniji je bio bivši igrač Partizana Pi Džej Dožer sa 21 poenom, uz pet skokova i pet asistencija. Ajzea Kordinije je dodao 14 poena, nekadašnji košarkaš Zvezde Džordan Lojd je postigao 12 poena, dok je Erdžan Osmani upisao 11 poena i sedam skokova.

Ekipa Zvezde je utakmicu započela sa odličnom igrom u napadu i uz pomoć pet uzastopnih poena Kodija Miler-Mekintajera stekla prednost 11:7 posle dva i po minuta igre.

Efes je na četiri i po minuta do kraja prve četvrtine slobodnim bacanjima Sejbena Lija došao do izjednačenja (13:13), ali su crveno-beli nakon samo minut igre, pogocima Džordana Nvore i Miler-Mekintajera, ponovo stekli vođstvo od četiri poena razlike 17:13.

Turski tim je ipak bio bolji u završnici deonice i serijom 10:2 prvu četvrtinu završio sa vođstvom 23:19.

Ekipa Efesa je uspela da održava svoju prednost na samom početku druge deonice, sve dok Džered Batler nije postigao trojku kojom je Zvezda povela 30:28 na šest i po minuta do kraja druge četvrtine.

Gostujući tim je uzbrzo izjednačio pogotkom Ajzee Kordinijea (30:30), nakon čega je usledila razmena pogodaka.

Ekipa Zvezde je bolje izašla iz te razmene i pogotkom Nvore došla do prednosti od pet poena razlike (37:32) na tri minuta do kraja druge četvrtine.

Crveno-beli su nakon sigurne igre u nastavku druge deonice na poluvreme otišli sa vođstvom 44:37.

Ekipa Efesa je bolje započela treću četvrtinu i nakon tri i po minuta igre došla na samo poen zaostatka 49:50.

Beogradski tim je u narednom periodu, predvođen sa tri trojke Batlera, uspeo da se opet blago odvoji rezultatski i stekne prednost od šest poena razlike 61:55 na četiri minuta do kraja treće deonice.

U završnici treće deonice je Efes ponovo zapretio da preuzme vođstvo. Turski tim je serijom 4:0 došao na dva poena zaostatka (59:61), ali je ekipa Zvezde ipak uspela da treću četvrtinu završi sa vođstvom 65:62.

Nakon ujednačenog početka poslednje deonice, ekipa Zvezde je serijom 6:0 stekla prednost od devet poena razlike 75:66 na pet i po minuta do kraja utakmice.

Ekipa Zvezde je sigurno održavala vođstvo do kraja utakmice, koju je završila pobedom 91:81.

Crvena zvezda je sedma na tabeli sa 17 pobeda i 12 poraza, dok Efes, koji je ovim porazom prekinuo svoj niz od tri uzastopna trijumfa u Evroligi, zauzima 18. mesto sa skorom 9/20.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Bajern Minhen, dok će Efes u Istanbulu biti domaćin protiv Asvela.

(Beta)

