Košarkaši Crvene zvezde pobedili Hapoel i zabeležili peti uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Hapoel iz Tel Aviva 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6), u utakmici 26. kola Evrolige, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 22 poena. Džered Batler je dodao 17 poena, dok je Kodi Miler-Mekintajer zabeležio 10 poena i devet asistencija.

U ekipi Hapoela najefikasniji je bio Kris Džouns sa 16 poena, dok je Iš Vejnrajt dodao 15 poena.

Srpski plejmejker u ekipi Hapoela Vasilije Micić je za osam minuta igre zabeležio tri poena, tri asistencije i dva skoka.

Utakmica je započeta veoma ujednačeno, a nakon pet minuta igre rezultat je bio nerešen 10:10.

Nakon nastavljenog perioda ujednačene igre, ekipa Zvezde je trojkama Ognjena Dobrića i Džereda Batlera uspela da prvu četvrtinu završi sa vođstvom od četiri poena razlike 25:21.

Ekipu Zvezde je na početku druge deonice predvodio Batler, koji je sa svojih šest poena pomogao svom timu da stekne prednost od devet poena razlike 33:24 nakon dva i po minuta igre.

Beogradski crveno-beli su uspeli da održavaju sigurno vođstvo većim delom druge četvrtine, da bi ekipa Hapoela serijom 7:0 uspela da povede 42:41 na dva minuta do kraja druge deonice.

Ekipa Zvezde je u završnici druge četvrtine, prvo trojkom Džordana Nvore pa onda kroz pet uzastopnih poena Kodija Miler-Mekintajera, uspela da vrati prednost i da na poluvreme ode sa vođstvom 49:45.

Beogradski tim je uspeo da održava vođstvo na početku treće četvrtine, ali je ekipa Hapoela uz pomoć sjajnog šuta spolja, uz po dve trojke Iša Vejnrajta i Krisa Džounsa, uspela da posle četiri i po minuta igre povede (59:57) i da na polovini treće četvrtine stekne prednost 61:57.

Igrači Hapoela su pogodili neke teške šuteve u nastavku treće deonice, održavali svoju prednost i nakon ukupno 30 minuta igre imali vođstvo 69:62.

Ekipa Zvezde je poslednju deonicu započela sa sjajnom igrom u odbrani, ne dopustivši igračima Hapoela da postignu poen u prvih pet minuta igre, i serijom 10:0 povela 72:69 na polovini četvrte četvrtine.

Izraelski tim ni u naredna dva i po minuta nije uspeo da postigne poen, što je ekipa Zvezde iskoristila da uveća svoje vođstvo i da na dva i po minuta do kraja utakmice ima prednost 76:69.

Hapoel je do poena u poslednjoj deonici konačno stigao trojkom Džounsa, ali je Zvezda odmah uzvratila košem pod faulom Nvore i sigurnom igrom do kraja utakmice pobedila 87:75.

Crvena zvezda je sedma na tabeli sa 16 pobeda i 10 poraza, dok je Hapoel četvrti sa skorom 16/9.

Beogradski crveno-beli će u utakmici narednog kola Evrolige, koja je na programu u petak, dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Hapoel dan ranije u Tel Avivu biti domaćin protiv Valensije.

(Beta)

