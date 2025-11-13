Košarkaši Crvene zvezde pobedili Monako u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Monako 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15), u utakmici 11. kola Evrolige, i zabeležili četvrti uzastopni trijumf u međusobnim duelima sa klubom iz Kneževine.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Ognjen Dobrić sa 22 poena (4/5 šut za tri poena). Džered Batler je dodao 20 poena, Semi Odželej je upisao 14 poena, dok je Kodi Miler-Mekintajer zabeležio 12 poena, 10 asistencija, šest skokova i četiri ukradene lopte. Nikola Kalinić je utakmicu završio sa 11 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Za beogradske crveno-bele u večerašnjoj utakmici, pored već duže odsutnih Džordana Nvore, Tajsona Kartera, Hasijela Rivera, Devontea Grejama, Ajzee Kenana i Džoela Bolomboja, zbog nedavno zadobijenih povreda nisu igrali ni Ebuka Izundu i Čima Moneke. Izundu je doživeo distorziju skočnog zgloba, dok je Moneke zadobio povredu aduktora longusa.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Majk Džejms sa 18 poena, uz sedam asistencija. Eli Okobo je dodao 16 poena, dok je Džeron Blosomgejm upisao 11 poena i sedam skokova.

Srpski bek u ekipi Monaka i bivši igrač Crvene zvezde Nemanja Nedović je utakmicu završio bez postignutog poena, i za šest minuta igre je zabeležio po jedan skok, asistenciju i ukradenu loptu.

Obe ekipe su utakmicu započele u dobrom napadačkom ritmu, a rezultat nakon tri minuta igre je bio nerešen 7:7.

Timovi su razmenjivali pogotke i igrali ujedačeno i u nastavku deonice. Na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine se otišlo pri vođstvu Monaka 11:10, a tim iz Kneževine je, uz pomoć ukupno devet poena Majka Džejmsa u prvoj deonici, nakon 10 minuta igre imao prednost 25:23.

Ekipa Monaka je bolje započela drugu četvrtinu i stekla prednost 31:24 nakon dva i po minuta igre, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Igrači Zvezde su se nakon tajm-auta Obradovića vratili u dobar napadački ritam i smanjili prednost Monaka na 37:34 na tri minuta do kraja druge deonice, nakon čega je tajm-aut ovog puta zatražio trener Monaka Vasilis Spanulis.

Beogradski crveno-beli su u nastavku deonice uspeli da dođu i do izjednačenja (37:37), ali je ekipa Monaka boljom igrom u završnici druge četvrtine na poluvreme otišla sa vođstvom 46:42.

Ekipa Zvezde je bolje započela treću četvrtinu i, predvođena sa sedam poena Ognjena Dobrića, uspela da dođe na poen zaostatka 54:55 nakon tri i po minuta igre.

Beogradski tim je u narednom periodu i poveo (59:57) četvrtom trojkom Dobrića na utakmici. Ekipa Zvezde je na minut do kraja deonice imala vođstvo od četiri poena razlike (65:61), da bi se nakon trojke plejmejkera Monaka Metjua Strazela treća četvrtina završila pri vođstvu domaćeg tima 65:64.

Ekipa Zvezde je uvećavala svoje vođstvo na početku poslednje deonice i nakon tri i po minuta igre imala prednost 73:68.

Tim iz Kneževine je potom uzvratio serijom 7:1 i trojkom Strazela stekao prednost 75:74 na četiri i po minuta do kraja utakmice.

Beogradski crveno-beli su odgovorili serijom 6:0 i poenima Nikole Kalinića i Džereda Batlera stekli prednost 80:75 na tri minuta do kraja meča, nakon čega je tajm-aut zatražio trener Monaka Spanulis.

Ekipa Zvezde je sigurno odigrala završnicu utakmice, sačuvala svoje vođstvo i u meču pobedila 91:79.

Crvena zvezda je druga na tabeli sa osam pobeda i tri poraza, dok je Monako osmi sa skorom 6/5.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda protiv Valensije, a Monako u Lionu protiv Asvela.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com