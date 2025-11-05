Košarkaši Crvene zvezde pobedili Panatinaikos i zabeležili sedmi uzastopni trijumf u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Panatinaikos 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28), u utakmici devetog kola Evrolige, i time zabeležili svoj sedmi uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Beogradski crveno-beli su ovom pobedom i izjednačili klupski rekord po broju vezanih trijumfa u Evroligi, koji su prethodno postavili u sezoni 2016/17.

Najefikasniji u ekipi Zvezde u večerašnjoj utakmici sa po 14 poena bili su Čima Moneke, koji je upisao i osam skokova, i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i devet skokova i sedam asistencija. Ognjen Dobrić je dodao 10 poena i pet skokova, dok su po osam poena postigli Džered Batler, Ebuka Izundu i Donatas Motiejunas.

U ekipi Panatinaikosa najefikasniji je bio Kostas Slukas sa 16 poena. Džedi Osman je dodao 14 poena, dok je Nikolaos Rogkavopulos upisao 12 poena.

Ekipa Zvezde je bolje započela utakmicu i poenima iz reketa Donatasa Motiejunasa i Čime Monekea došla do vođstva 6:2 nakon dva i po minuta igre.

Usledio je dugačak period bez postignutog poena ni na jednoj strani. Grčki tim je utakmicu započeo sa šest uzastopnih promašenih trojki, a pogotkom Ti-Džeja Šortsa je prekinuo period bez koša koji je trajao dva minuta. Na televizijski tajm-aut na polovini prve četvrtine se otišlo nakon pogotka centra Zvezde Ebuke Izundua, pri vođstvu crveno-belih 8:4.

Ekipa Zvezde je u nastavku deonice pronašla svoj napadački ritam i prvu četvrtinu završila sa vođstvom 20:12.

Crveno-beli su odmah na početku druge deonice došli i do dvocifrenog vođstva (22:12), da bi sjajnom igrom na obe strane terena samo uvećavali svoju prednost, koja je nakon pet minuta igre iznosila 19 poena razlike 36:17.

Ekipa Zvezde je u narednom periodu, uz pomoć svoje odlične igre u odbrani, dodatno uvećala svoje vođstvo i uspela da dođe i do prednosti od 22 poena razlike 42:20 na tri i po minuta do kraja druge četvrtine.

Grčki tim je u poslednja tri minuta druge deonice konačno uspeo da pronađe svoj napadački ritam. Nakon lošeg početka utakmice u šutu spolja, igrači Panatinaikosa Džedi Osman, Huančo Ernangomes i Kendrik Nan su uspeli da zajedno vežu tri uzastopne trojke za svoju ekipu i pomognu joj da smanji vođstvo Zvezde na 46:32 nakon dve odigrane četvrtine.

Crveno-beli su bolje započeli i treću deonicu i nakon pet minuta igre vratili vođstvo od 20 poena razlike 53:33.

Ekipa Zvezde je do kraja deonice nastavila u istom ritmu i treću četvrtinu završila sa vođstvom od 27 poena razlike 67:40.

Panatinaikos je u poslednjoj deonici uspeo da samo ublaži poraz, pa je Crvena zvezda svoj sedmi uzastopni trijumf u Evroligi zabeležila pobedom 86:68 u večerašnjem duelu.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa sedam pobeda i dva poraza, dok je Panatinaikos osmi sa skorom 5/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda protiv Dubaija, a Panatinaikos protiv Pariza.

(Beta)

