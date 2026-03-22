Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan u Top 8 fazi ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 100:96 (24:21, 20:25, 29:23, 27:27), u utakmici četvrtog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Džoel Bolomboj sa 16 poena, uz 10 skokova. Džered Batler je dodao 15 poena, Kodi Miler-Mekintajer je upisao 13 poena i 10 asistencija, dok je Ognjen Dobrić postigao 12 poena.

U ekipi Partizana najefikasniji su bili Bruno Fernando i Šejk Milton sa po 15 poena. Karlik Džouns je dodao 14 poena, sedam asistencija i pet skokova, dok su Sterling Braun, Tonje Džekiri i Isak Bonga postigli po 10 poena.

Utakmica je započeta u jako brzom ritmu. Obe ekipe su jako dobro igrale u napadu u prvih pet minuta igre, a rezultat na televizijskom tajm-autu na polovini prve četvrtine bio je 12:11 u korist Zvezde.

Ekipa Zvezde je u nastavku prve deonice došla i do šest poena prednosti (19:13), da bi je završila sa vođstvom 24:21.

Crveno-beli su u prvih minut i po druge četvrtine svoje vođstvo uvećali na devet poena razlike (30:21).

Crno-beli su potom uzvratili serijom 11:0, kojom su poveli 32:30 na šest minuta do kraja druge deonice.

Do kraja druge ćetvrtine usledila je razmena pogodaka, a ekipa Partizana je na poluvreme otišla sa vođstvom 46:44.

Početka treće deonice bio je veoma ujednačen, a na televizijski tajm-aut nakon šest minuta igre otišlo se pri vođstvu Partizana 59:58.

Crveno-beli su u nastavku deonice uspeli da dođu do prednosti i da treću četvrtinu završe sa vođstvom 73:69.

Poslednju deonicu je bolje započela ekipa Zvezde, koja je nakon četiri minuta igre došla do vođstva od devet poena razlike 84:75.

Crveno-beli su uspeli da održavaju svoju prednost u narednom periodu i da trojkom Džereda Batlera dođu do vođstva 93:85 na dva i po minuta do kraja utakmice.

U poslednji minut ušlo se pri vođstvu Zvezde 95:86, a crveno-beli su uspeli da odbiju pokušaje Partizana da u završnici izjednači i meč završili pobedom 100:96.

Crvena zvezda je treća na tabeli Top 8 faze sa 15 pobeda i pet poraza, dok je Partizan, koji je večeras prekinuo svoj niz od 14 uzastopnih trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 18/2.

Oba kluba će u narednom kolu biti domaćini u Beogradu, Crvena zvezda će dočekati Dubai, a Partizan Bosnu.

(Beta)

