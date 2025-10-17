Košarkaši Crvene zvezde pobedili Real Madrid u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Real Madrid 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22), u utakmici petog kola Evrolige, i time zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Zvezde sa po 18 poena bili su Džordan Nvora i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i osam skokova i osam asistencija. Čima Moneke je dodao 15 poena i sedam skokova, Semi Odželej je postigao 13 poena, dok je Nikola Kalinić upisao 10 poena, sedam skokova i pet asistencija.

U ekipi Reala najefikasniji bio je Čuma Okeke sa 16 poena, uz osam skokova, od kojih su pet bili u napadu. Mario Hezonja je dodao 15 poena, dok je Trej Lajls upisao 11 poena.

Utakmica je započeta veoma ujednačeno. Obe ekipe su na početku prve deonice igrale dobro u odbrani, a rezultat nakon tri minuta igre bio je izjednačen 4:4.

Kodi Miler-Mekintajer je potom vezao pet uzastopnih poena za ekipu Zvezde, dok je Real kroz timsku igru u napadu i dobar šut za tri poena stekao prednost 16:9 na četiri i po minuta do kraja prve četvrtine.

Ekipa Reala je u narednom periodu kroz dobru igru u napadu, kao i uz pomoć pet ofanzivnih skokova, od kojih je četiri uhvatio Čuma Okeke, stekla prednost od devet poena razlike 22:13 na minut i po do kraja prve deonice.

Crveno-beli su uspeli da dobro odgovore i da, predvođeni sa još pet poena Miler-Mekintajera, smanje vođstvo Reala na 25:20 na kraju prve četvrtine.

Jedini dvocifreni strelac na utakmici nakon prvih 10 minuta igre bio je Miler-Mekintajer sa 12 poena.

Španski tim je bolje započeo drugu deonicu i borbenom igrom u napadu došao do prvog dvocifrenog vođstva 31:20 nakon dva i po minuta igre.

Ekipa Zvezde je gostujućem timu odgovorila serijom 13:2 i trojkom Nikole Kalinića izjednačila na 33:33 na četiri i po minuta do kraja druge četvrtine.

Crveno-beli su do kraja druge deonice uspeli da povedu trojkom Džordana Nvore (38:37), da bi na poluvreme otišli sa vođstvom 43:39.

Zvezda je treću četvrtinu započela sa istom energičnom igrom sa kojom je završila drugu deonicu i uz pomoć nje uspela da poveća svoje vođstvo na 54:45 nakon tri i po minuta igre.

Crveno-beli su nastavili sa dobrom igrom i u narednom periodu i došli do prednosti od 14 poena razlike 63:49 na dva i po minuta do kraja treće deonice.

Ekipa Reala je uspela da zaostatak smanji na 10 poena razlike (53:63), ali je Zvezda odlično završila treću četvrtinu i nakon ukupno 30 minuta igre imala prednost 67:53.

Ekipa Zvezde je održavala dvocifrenu prednost u prvoj polovini poslednje deonice i nakon pet minuta igre imala vođstvo 76:63.

Crveno-beli su dobrom igrom u odbrani sigurno održavali veliko vođstvo do kraja utakmice i meč završili pobedom 90:75.

Oba tima imaju po tri pobede i dva poraza. Crvena zvezda je osma na tabeli, dok je Real šesti.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Beogradu, Crvena zvezda će dočekati Baskoniju, dok će Real igrati na gostujućem terenu protiv Makabija iz Tel Aviva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com