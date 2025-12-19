Košarkaši Crvene zvezde pobedili Virtus u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Virtus 90:89 (23:15, 22:31, 25:24, 20:19), u utakmici 17. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 21 poenom, uz 10 asistencija. Džordan Nvora je dodao 20 poena, Čima Moneke je upisao 13 poena i sedam skokova, dok je Semi Odželej postigao 11 poena.

U ekipi Virtusa najefikasniji je bio Karsen Edvards sa 29 poena. Bivši igrač Zvezde Luka Vildoza dodao je 16 poena i devet asistencija, Derik Alston Džunior je upisao 13 poena, dok je Karim Jalo upisao 11 poena.

Srpski centar u ekipi Virtusa Alen Smailagić zabeležio je tri poena, tri skoka i ukradenu loptu.

Utakmica je započeta veoma ujednačeno, a Zvezda je nakon pet minuta igre imala vođstvo 8:7.

Crveno-beli su bili mnogo bolji u drugoj polovini prve četvrtine, koju su završili sa vođstvom 23:15.

Ekipa Zvezde je na početku druge četvrtine došla i do prve dvocifrene prednosti (25:15), da bi potom Virtus serijom 8:0, u toku koje je pet poena postigao Karsen Edvards, došao na samo dva poena zaostatka 23:25 nakon dva minuta igre.

Nakon privremenog odbijanja naleta Virtusa, italijanski tim je pogođenim slobodnim bacanjima Edvardsa poveo 33:32 na polovini druge deonice.

Zvezda je ponovo uspela da povrati vođstvo, koje je na minut i po do kraja druge četvrtine iznosilo 45:40.

Virtus je u završnici druge deonice trojkama Luke Vildoze i Nikole Akilea stekao prednost 46:45, sa kojom je i otišao na poluvreme.

Početak treće četvrtine obeležila je ujednačena igra dva tima, a Virtus je nakon četiri i po minuta igre 23. poenom Edvardsa stekao prednost 62:57.

Virtus je do poslednjeg minuta trećeg deonice održavao vođstvo, da bi Zvezda izjednačila slobodnim bacanjem Semija Odželeja za rezultat 70:70 nakon ukupno 30 minuta igre.

Početak poslednje deonice obeležila je borbena i ujednačena igra oba tima, a na televizijski tajm-aut na polovini četvrte četvrtine se otišlo pri rezultatu 76:76.

Ekipa Zvezde je u narednom periodu 20. poenom Džordana Nvore stigla do pet poena prednosti 86:81 na dva minuta do kraja utakmice.

Za Virtus je potom šest uzastopnih poena postigao Edvards, da bi italijanski tim pogođenim slobodnim bacanjima Vildoze poveo 89:88 na 32 sekunde do kraja meča.

Zvezda je u narednom napadu ponovo povela pogotkom Džereda Batlera 90:89 na 20 sekundi do kraja utakmice.

Virtus je u poslednjem napadu na utakmici napao preko Edvardsa, koji je uzeo i promašio težak šut za tri poena za pobedu Zvezde 90:89.

Crvena zvezda je osma na tabeli sa 10 pobeda i sedam poraza, dok Virtus zauzima 12. mesto sa skorom 8/9.

Crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Pariza, dok će Virtus u Bolonji dočekati Olimpijakos.

(Beta)

