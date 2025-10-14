Košarkaši Crvene zvezde pobedili Žalgiris u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Žalgiris 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21), u utakmici četvrtog kola Evrolige, i time prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim duelima sa klubom iz Kaunasa.

Najefikasniji u ekipi Zvezde, koju je danas sa klupe prvi put u svom drugom mandatu predvodio Saša Obradović, bio je Džordan Nvora sa 24 poena, uz sedam skokova i pet ukradenih lopti. Donatas Motiejunas i Čima Moneke su dodali po 13 poena, dok je Semi Odželej upisao 10 poena.

U ekipi Žalgirisa najefikasniji su bili Maodo Lo i Arnas Butkevičijus sa po 14 poena. Silvejn Fransisko je dodao 13 poena i sedam asistencija, dok je bivši igrač Partizana Najdžel-Vilijams Gos upisao 11 poena i šest skokova.

Ekipa Žalgirisa je na početku utakmice preteženo napadala preko svog centra Laurinasa Birutisa. Litvanski tim je uspeo da poentira iz nekoliko dobrih ulaza i stekne prednost 10:6 nakon tri i po minuta igre. Birutis je u ovom periodu zabeležio četiri poena i dve asistencije.

Litvanski tim je u narednom periodu uspeo da pronađe ritam i u šutu spolja, i nakon trojki Arnasa Butkevičijusa i Silvejna Fransiska stekao vođstvo 16:7 na pet i po minuta do kraja prve četvrtine. Tajm-aut nakon ove dve trojke igrača Žalgirisa zatražio je trener Zvezde Saša Obradović.

Ekipa Zvezde se nakon tajm-auta Obradovića vratila u dobar napadački ritam koji je imala na samom početku utakmice. Crveno-beli su u nastavku deonice, predvođeni sa šest poena Čime Monekea u tom periodu, došli i na tri poena zaostatka 21:24, ali je Žalgiris nastavio sa dobrom ofanzivnom igrom i prvu četvrtinu završio sa vođstvom 27:23.

Crveno-beli su u prvom minutu druge četvrtine, kroz četiri uzastopna poena Semija Odželeja, došli do izjednačenja 27:27.

Ekipa Žalgirisa je u narednom periodu zaigrala bolje na obe strane terena i trojkom Maodoa Loa ponovo došla do prednosti od devet poena razlike 37:28 na pet i po minuta do kraja druge deonice.

Crveno-beli su potom, uz pomoć svoje odlične igre u odbrani, napravili seriju 9:0 i 10. poenom litvanskog centra Donatasa Motiejunasa izjednačili na 37:37 na dva i po minuta do kraja druge četvrtine.

Ekipa Zvezde je u nastavku deonice, pogođenim slobodnim bacanjima Monekea, stigla do svoje prve prednosti na utakmici 39:37, a na poluvreme je otišla sa vođstvom 45:39.

Ekipa Žalgirisa je bolje započela treću četvrtinu i pogotkom Butkevičijusa došla do dva poena zaostatka 43:45 nakon dva i po minuta igre. Crveno-beli su nakon četiri napravljena faula ispunili bonus u prvih minut i po igre u trećoj deonici.

Ekipa Zvezde je uspela da održi vođstvo do poslednjih pet sekundi treće četvrtine, kad je Žalgiris vratio prednost pogotkom Najdžela Vilijams-Gosa i završio deonicu sa vođstvom 58:57.

Timovi su razmenjivali pogotke na početku poslednje četvrtine. Lo je postigao sedam uzastopnih poena za ekipu Žalgirisa, dok je Zvezda, uz pomoć sedam vezanih poena Džordana Nvore, stekla prednost 68:65 nakon tri minuta igre.

Ekipa Zvezde je uspela da se u narednom periodu, uz čvrstu odbranu i dobru igri u tranzicionom napadu, blago odvoji rezultatski i stekne prednost od osam poena razlike 77:69 na tri i po minuta do kraja utakmice.

Crveno-beli su i u poslednji minut utakmice ušli sa vođstvo od osam poena razlike (84:76), da bi nakon četiri vezana poena Nvore meč završili pobedom 88:79.

Crvena zvezda zauzima 13. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok je Žalgiris i dalje prvi sa tri pobede i jednim porazom.

Crveno-beli će u narednom kolu, u petak u Beogradu dočekati Real Madrid, dok će Žalgiris u četvrtak u Kaunasu biti domaćin protiv Olimpije iz Milana.

(Beta)

