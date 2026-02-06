Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Makabija u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu u Beogradu od Makabija 82:83 (21:23, 19:26, 27:16, 15:18), u 27. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Džordan Nvora sa 22, Džerad Batler sa 16, Čima moneke sa 14 i Semi Odželej sa 10 poena.

Makabi je do pobede predvodio Džimi Klarka sa 22 poena.

Zvezda je sedma na tabeli sa 16 pobeda i 11 poraza, a Makabi je na 14. mestu sa 12 pobeda i 15 poraza.

U narednom kolu Zvezda će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Makabi u Tel Avivu dočekati Bajern.

Nakon izjednačenog početka, Makabi je na prvi televizijski tajm-aut otišao sa poenom prednosti 13:14. Zvezdu je u tom periodu predvodio Nvora koji je pogodio četiri šuta za tri poena iz četiri pokušaja.

I pored odličnog šuta za tri poena (5/8) crveno-beli su prvu deonicu završili sa dva poena zaostatka 21:23.

Tri minuta do kraja poluvremena, nakon trojke Romana Sorkina, Makabi je stigao do maksimalnih plus osam (37:45), a nakon novih poena Sorkina i do dvocifrene prednosti.

Makabi je uspeo da zadrži prednost do kraja druge deonice i na poluvreme je otišao sa devet poena prednosti 40:49.

Nakon neefikasnog početka drugog dela, Zvezda je do sredine druge deonice serijom 12:2 stigla do rezultatskog preokreta 52:51. Trener Makabija Oded Kataš je zatražio tajm-aut, posle kog je Makabi uspeo da zastavi nalet Zvezde i vrati prednost 55:59.

Zvezda je do kraja treće deonice bila mnogo agresivnija, i zahvaljujući dobroj odbrani u poslednju deonicu ušla sa plus dva 67:65.

Na startu četvrte deonice, crveno-beli su u izjednačenoj igri uspevali da zadrže minimalnu prednost, a u poslednjih pet minuta se nakon poena Sorkina sa linije slobodnih bacanja ušlo nerešenim rezultatom 74:74.

Makabi je iskoristio nekoliko vezanih loše organizovanih napada Zvezde i dva i po minuta pre kraja, nakon serije 2:9, poveo 76:83.

Crveno-beli su odgovorili vezanim poenima Btlera i prišli na tri poena zaostatka, minut i po do kraja meča, a nakon nove dobre odbrane posle poena Monekea i na minus jedan.

Makabi je u narednom napadu izgubio loptu, Nvora je imao šut za potpuni preokret ali nije bio precizan. U poslednjih 13 sekundi, Sorkin je promašio oba slobodna bacanja, Zvezda je imala napad za pobedu ali su Nvora i Miler-Mekintajer bili neprecizni i gosti iz Izraela su odneli pobedu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com