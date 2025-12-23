Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Pariza

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu od Pariza 92:102 (28:18, 23:28, 28:12, 23:34), u 18. kolu Evrolige.

Najbolji kod Zvezde bio je Džered Batler sa 31 poenom, a istakli su se i Kodi Miler-Mekintajer sa 18 poena i Čima Moneke sa 17 poena i 10 skokova.

Pariz su do pobede predvodili Džastin Robinson sa 16, Nadir Hifi sa 15 iLamar Stivens 14 poena.

Zvezda je na 10. mestu na tabeli sa 10 pobeda i osam poraza, a Pariz je na 17. poziciji sa šest pobeda i 12 poraza.

U narednom kolu, Crvena zvezda će u Istanbulu gostovati Efesu, dok će Pariz u Lionu gostovati Asvelu.

Pariz je bolje ušao u meč, poveo 9:4, ali se Zvezda vratila serijom 7:0 i na prvi televizijski tajm-aut otišla sa dva poena prednosti )11:9).

Posle tajm-auta crveno beli su stali, dozvolili Parizu seriju 19:7 do kraja četvrtine, i na prvu pauzu su otišli sa deset poena zaostatka (18:28).

Ibuka Izundu je u prvoj deonici napravio tri faula, što je predstavljalo dodatni problem za Zvezdu.

Na startu druge četvrtine imao je Pariz i plus 14, ali je Zvezda nakon poena Miler-Mekintajera i Monekea sredinom druge deonice prišla na pet poena zaostatka (34:39), a trener Pariza je zatražio tajm-aut.

Pariz je posle tajm-auta uspeo da zaustavi nalet Zvezde i na odmor se otišlo sa pet poena prednosti za domaći tim 51:46.

Posle nepunih minut igre u nastavku Pariz je serijom 5:0 ponovo stigao dvocifrene prednosti, ali je Zvezda ponovo uspela da se vrati i sredinom treće deonice, nakon novih poena Monekea priđe na četiri poena zaostatka (55:59).

Ponovo je trener Pariza zatražio tajm-aut i ponovo je Pariz bolje reagovao posle minuta odmora i posle serije 12:3 ponovo stigao do dvocifrene prednosti (71:58), a nakon šest vezanih poena Stivensa i do ubedljivih plus 19.

Treća četvrtina je završena zakucavanjem Fajea i Pariz je u poslednju četvrtinu ušao sa 21 poenom prednosti 79:58.

Pariz je pet minuta pre kraja imao i dalje 21 poen prednosti, ali je Zvezda sa dve vezane trojke smanjila zaostatak na 15 poena.

Pariz je odgovorio vezanim trojkama i četiri minuta pre kraja rešio pitanje pobednika i upisao šestu ovosezonsku pobedu u Evroligi. Sve što je Zvezda uspela da uradi do kraja meča jeste da ublaži poraz.

(Beta)

