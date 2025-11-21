Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Valensije u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu od Valensije 73:76 (26:26, 23:13, 11:21, 16:13), u 12. kolu Evrolige.

Najbolji kod Zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 23 poena i osam skokova, a pratio ga je Džordan Nvora sa 14 poena.

Kod Valensije su se izdvojili Branku Badio sa 16, Kameron Tejlor sa 12 i Žan Montero sa 10 poena.

Zvezda je treća sa osam pobeda i četiri poraza, a Valensija je na sedmom mestu sa sedam pobeda i pet poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Olimpijakos, dok će Valensija ugostiti Bajern.

Zvezda se bolje snašla u efikasnom početku meča, i na prvi televizijski tajm-aut je otišla sa dva poena prednosti 17:15. Crveno-bele je u tom periodu predvodio Kodi Miler-Mekintajer, koji za prvih šest minuta postigao 11 poena, od čega tri trojke.

Valensija je odreagovala bolje posle tajm-auta, stigla do tri poena prednosti u završnici prve četvrtine, ali je Zvezda trojkom Nvore izjednačila i u drugu četvrtinu se ušlo nerešenim rezultatom 26:26.

Sredinom druge deonice, Valensija je iskoristila pad koncentracije crveno-belih i vezanim lakim poenima povela 37:30, a trener Zvezde Saša Obradović je zatražio tajm-aut.

Nastavila je Valensija sa boljom igrom, u potpunosti iskoristila lošu organizaciju napada, i prvo poluvreme završila dvocifrenom prednošću 49:39.

Crveno-beli su bolje ušli u nastavak i serijom 12:3 prišla na poen zaostatka 51:52, nakon kog je trener Valensije zatražio tajm-aut. Zvezda je zadržala koncentraciju i posle tajm-auta i u poslednju deonicu se ušlo nerešenim rezultatom 60:60.

U prvom delu poslednje četvrtine timovi su se sminjivali u vođstvu, a Valensija je četiri minuta pre kraja serijom 5:0 povela 69:65. Zvezda je uspela da odgovori i dva minuta pre kraja nakon poena Miler-Mekintajera prišla na poen zaostatka 71:72.

Nakon poena Tejlora, Valensija minut pre kraja stigla do četiri poena prednosti. Sedam sekundi pre kraja, pri rezultatu 75:73 za Valensiju, Zvezda je imala napad, ali je Kalinić pogrešio, izbacio loptu van terena i Valensija je upisala sedmu ovosezonsku pobedu u Evroligi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com