Košarkaši Crvene zvezde prvi put u istoriji pobedili Efes u Istanbulu

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Istanbulu Efes 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24), u utakmici 19. kola Evrolige, i prvi put u istoriji zabeležili trijumf na gostujućem terenu protiv tog turskog kluba.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 24 poena. Čima Moneke je dodao 16 poena i osam skokova, Semi Odželej i Ebuka Izundu su postigli po 11 poena, dok je Džered Batler upisao 10 poena i šest asistencija.

U ekipi Efesa najefikasniji je bio Nik Vajler-Beb sa 17 poena, uz šest skokova i pet ukradenih lopti. Kol Svajder je dodao 13 poena, dok je Kaj Džouns upisao 11 poena.

Obe ekipe su se mučile u napadu na početku utakmice, a ekipa Efesa je uz pomoć sjajne igre u odbrani na polovini prve četvrtine imala prednost 8:3.

Ekipa Zvezde je u narednom periodu zaigrala mnogo bolje i serijom 11:0 stekla vođstvo 14:8 na dva i po minuta do kraja prve deonice.

Crveno-beli su bili bolji i u nastavku prve četvrtine, koju su završili sa vođstvom 21:14.

Turski tim je bolje počeo drugu deonicu i nakon minut i po igre serijom 7:2 došao na dva poena zaostatka 21:23.

Ekipa Zvezde je odlično odgovorila, napravila seriju 11:2 i 14. poenom Džordana Nvore stekla prvo dvocifreno vođstvo na utakmici 34:23 na četiri minuta do kraja druge četvrtine.

Crveno-beli su potom nastavili da uvećavaju tu seriju, koja je na kraju iznosila 20:2 za prednost beogradskog tima 43:23 na manje od minut do kraja druge deonice, koja se završila vođstvom Zvezde 43:25.

Ekipa Efesa nije pogodila nijednu trojku iz ukupno 11 pokušaja u prve dve četvrtine večerašnje utakmice.

Crveno-beli su uvećavali svoju prednost u prvoj polovini treće četvrtine i na televizijski tajm-aut nakon pet minuta igre otišli sa vođstvom 57:33.

Ekipa Zvezde je održavala veliku prednost do kraja treće deonice, koju je završila sa vođstvom 66:41.

Domaći tim je uspeo samo da ublaži poraz u poslednjoj deonici, pa je ekipa Zvezde na kraju pobedila 87:65.

Crvena zvezda je deveta na tabeli sa 11 pobeda i osam poraza, dok Efes zauzima 17. mesto sa skorom 6/13.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Valensiju, dok će Efes u Istanbulu biti domaćin protiv Pariza.

(Beta)

