Košarkaši Crvene zvezde u Beogradu poraženi od Zadra u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu u Beogradu od Zadra 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23), u prvom kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Kod Zvezde su se izdvojili Šemi Odželej sa 15 poena i 10 skokova, Ebuka Izundu sa 15 poena i sedam skokova i Džordan Nvora sa 14 poena.

Zadar su do pobede predvodili Vladimir Mihailović sa 21 i Karlo Žganec sa 18 poena.

Nakon dva poraza u Evroligi, crveno-beli su upisali poraz i na startu ABA lige, i bez pobede su u zvaničnim mečevima u novoj sezoni.

Zvezda će u petak u trećem kolu Evrolige u Istanbulu gostovati Fenerbahčeu.

(Beta)

