Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo izgubili od Dubaija u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu u Sarajevu od Dubaija 91:114 (25:37, 18:26, 24:27, 24:24), u utakmici trećeg kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Naefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Stefan Miljenović sa 18 poena. Džered Batler je dodao 17 poena, dok je Džordan Nvora postigao 13 poena.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Dvejn Bejkon sa 21 poenom, uz šest asistencija. Džanan Musa je dodao 18 poena i šest asistencija, Mfiondu Kabengele je upisao 15 poena, dok je Kosta Kondić postigao 14 poena.

Srpski centar Filip Petrušev zabeležio je 13 poena i šest skokova, dok je Davis Bertans postigao 11 poena.

Za ekipu Dubaija je večeras igrao i srpski košarkaš Nemanja Dangubić, koji je za četiri minuta igre upisao tri poena, skok i ukradenu loptu.

Dubai je utakmicu počeo sa sjajnom igrom u napadu, uz pomoć koje je na poluvreme otišao sa vođstvom od 20 poena razlike 63:43.

U drugom poluvremenu je ritam utakmice opao, najveća prednost Dubaija iznosila je 30 poena razlike (75:45), a tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je pri kraju meča dao i minute igračima koji nisu ulazili u igru u dotadašnjem delu utakmice.

Crvena zvezda je četvrta na tabeli Top 8 faze ABA lige sa 14 pobeda i pet poraza, dok je Dubai drugi sa skorom 17/2.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Partizana, dok će Dubai igrati na gostujućem terenu u Podgorici protiv Budućnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com