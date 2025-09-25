Košarkaši CSKA iz Moskve osvojili VTB Superkup u Beogradu

Košarkaši CSKA iz Moskve osvojili su večeras VTB Superkup, pošto su u finalu u Beogradu pobedili Zenit iz Sankt Peterburga 96:79 (19:18, 30:14, 32:26, 15:21).

CSKA je predvodio Melo Trimbl sa 26 poena, osam asistencija i četiri skoka. Samson Ružencev postigao je 20 poena, a Žan-Šarl Livio 16 poena.

U ekipi iz Sankt Peterburga najefikasniji su bili Georgi Žbanov sa 17 poena uz devet skokova, Aleksandar Šrbenev sa 12 poena i Andrej Martijuk sa 11.

Treće mesto na turniru koji je odigran u Beogradskoj areni osvojila je Crvena zvezda, pobedom protiv Dubaija 82:80.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com