Košarkaši Denvera bez Jokića pobedili Golden Stejt, Atlanta nadigrala Dalas

DENVER – Košarkaši Denvera pobedili su svom terenu ekipu Golden Stejta rezultatom 112:110 u noćašnjem meču NBA lige.

Denver je do trijumfa stigao bez srpskog reprezentativca Nikole Jokića, koji je zbog lakše povrede propustio treći meč za Nagetse. Aktuelni šampioni su u jednom trenutku imali i 15 poena prednosti, ali je Denver uspeo da stigne do preokreta i da dođe do nove pobede. Ekipi Denvera nedostaje samo jedna pobeda da osigura prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Majkl Porter sa 29 poena i 11 skokova, dok je Džamal Marej ubacio 26 poena. Kod gostiju, istakao se Klej Tompson sa 25 poena, dok je Stefen Kari dodao 21. Tompson je u poslednjim sekundama imao šut za pobedu, ali je Marej blokirao košarkaša Golden Stejta i sačuvao je pobedu svom timu.

Denver je prvi na tabeli Zapada sa 52 pobede i 26 poraza, dok je Golden Stejt peti sa skorom 41/38.

Košarkaši Atlante savladali su na svom terenu Dalas posle produžetka 132:130. Najefikasniji u domaćem timu bio je Dedžounte Marej sa 25 poena, dok je Tre Jang ubacio 24. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je na terenu 25 minuta, a za to vreme postigao je 16 poena i imao je po dva skoka i asistencije. U poraženoj ekipi najbolji je bio Kajri Irving sa 41 poenom, dok je Luka Dončić dodao 22.

Pobednik je odlučen u samom finišu meča. Jang je sa linije za slobodna bacanja 1,8 sekundi pre kraja meča doneo prednost Atlanti, a onda je Dončić promašio trojku za pobedu Dalasa.

Atlanta je osma na tabeli Istočne konferencije sa po 39 pobeda i poraza, dok je Dalas 11. na Zapadu sa skorom 37/42.

Košarkaši Milvokija su na svom terenu nadigrali Filadelfiju 117:104. U pobedničkoj ekipi najbolji je bio grčki košarkaš Janis Adetokumbo sa 33 poena, 14 skokova i šest asistencija, dok je Bruk Lopez dodao 21. U timu iz Filadelfije najefikasniji je bio Tajriz Maksi sa 29 poena, dok je Džoel Embid dodao 28.

Milvoki je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 56 pobeda i 22 poraza, dok je Filadelfija treća sa skorom 51/27.

U ostalim noćašnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Hjuston – LA Lejkers 109:134, Oklahoma – Finiks 118:128, Njujork – Vašington 118:109, San Antonio – Sakramento pp 142:134, Orlando – Detroit 128:102, Klivlend – Indijana 115:105, Toronto – Šarlot 128:108, Juta – Bruklin 110:111, Memfis – Čikago 107:128 i Portland – Minesota 107:105.

(Tanjug)

