Košarkaši Dubaija pobedili FMP u ABA ligi

Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na svom terenu FMP 98:82 (30:26, 21:13, 22:25, 25:18), u utakmici 16. kola Grupe A u ABA ligi.

Svi igrači Dubaija upisali su se među strelce, a najefikasniji bio je Džanan Musa sa 21 poenom. Mfiondu Kabengele postigao je 16 poena, Kenan Kamenjaš 13 poena uz sedam skokova.

Srpski košarkaš Aleksa Avramović imao je 13 poena, šest asistencija, tri skoka i tri ukradene lopte, a Filip Petrušev utakmicu je završio sa jednim poenom.

U ekipi iz Železnika Filip Barna postigao je 21 poen uz šest skokova, Džošua Skot dodao je 18 poena, a Lazar Stefanović 14 poena.

Dubai je i dalje jedina neporažena ekipa u ABA ligi sa svih 14 pobeda, a FMP je peti u Grupi A sa pet pobeda i devet poraza.

U sledećem kolu Dubai će dočekati Igokeu, a FMP će biti domaćin Borcu.

(Beta)

