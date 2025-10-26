Košarkaši Dubaija pobedili Krku u ABA ligi

Košarkaši Dubaija pobedili su danas na gostujućem terenu u Novom Mestu domaću Krku 83:79 (24:16, 15:21, 20:22, 24:20), u četvrtom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Dubai je do pobede predvodio Dvejn Bejkon sa 19 poena, a pratili su ga Kosta Kondić sa 13, Mfiondu Kabengele i Nemanja Dangubić sa po 11 i Kenan Kamenjaš sa 10 poena.

Kod Krke bolji od ostalih bio je Viktor Bejli sa 25 poena.

Dubai ima četiri pobede, a Krka je upisala četiri poraza.

U narednom kolu, Dubai će dočekati Partizan, dok će Krka u Podgorici gostovati Studentskom centru.

(Beta)

