Košarkaši Finske u polufinalu Evropskog prvenstva

Muška košarkaška reprezentacija Finske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u četvrtfinalu, u Rigi pobedila selekciju Gruzije 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17).

Najefikasniji kod reprezentacije Finske bio je Mikael Jantunen sa 19 poena. Lauri Markanen je dodao 17 poena, šest skokova i četiri blokade, Edon Makshuni je postigao 15 poena, dok je Sasu Salin upisao 14 poena i sedam skokova.

Kod selekcije Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, najefikasniji je bio Sandro Mamukelašvili sa 22 poena. Duda Sanadze je dodao 19 poena (5/10 šut za tri poena), Tornike Šengelija je upisao 18 poena, pet asistencija i četiri skoka, dok je Goga Bitadze zabeležio 14 poena i šest skokova.

Šengelija i Bitadze su u poslednjoj četvrtini bili isključeni iz igre.

Reprezentaciji Finske je ovo prvi plasman u polufinale Evropskog prvenstva, a u njemu će igrati protiv pobednika duela između selekcija Nemačke i Slovenije.

(Beta)

