Košarkaši FMP-a izgubili od Kluža u ABA ligi

Košarkaši FMP-a izgubili su večeras na svom terenu u Železniku od Kluža 98:104 (27:27, 27:26, 26:26, 18:25), u utakmici osmog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi FMP-a bio je Filip Barna sa 24 poena, uz šest asistencija. Dušan Radosavljević je dodao 19 poena i šest asistencija, Lazar Stefanović je upisao 16 poena, dok je Filip Rebrača postigao 11 poena.

U ekipi Kluža najefikasniji je bio srpski centar Dušan Miletić sa 28 poena, uz pet skokova i tri ukradene lopte. Mičel Krik je dodao 20 poena, dok je Karel Guzman Abreu upisao 17 poena i pet skokova. Deron Rasel je utakmicu završio sa sedam poena, 14 asistencija i pet skokova.

FMP je treći na tabeli Grupe A sa tri pobede i četiri poraza, dok je Kluž, nakon svog četvrtog uzastopnog trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.

FMP će u narednom kolu dočekati Split, dok će Kluž biti domaćin protiv Partizana.

(Beta)

