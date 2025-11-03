Košarkaši FMP-a pobedili Borac u ABA ligi

Košarkaši FMP-a pobedili su večeras u Čačku domaći Borac 83:74 (24:22, 16:21, 23:12, 20:19), u utakmici petog kola Grupe A ABA lige.

Ekipu iz Železnika predvodili su Lazar Stefanović sa 25 poena i pet skokova i Filip Rebrača sa 19 poena i sedam skokova. Krajston Judžin dodao je 14 poena, a Filip Barna sedam poena i četiri skoka.

U Borcu Marko Jošilo bio je najefikasniji sa 19 poena uz četiri skoka, Nikola Manojlović imao je 14 poena i sedam skokova, a Pavle Nikolić 10 poena. Stefan Fundić dodao je osam poena i sedam skokova.

FMP sada ima dve pobede i dva poraza, a Borac pobedu i tri poraza.

U sledećem kolu FMP će dočati Krku, a Borac će na gostujućem terenu igrati protiv Kluža.

(Beta)

