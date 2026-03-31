Košarkaši FMP-a ubedljivo pobedili Zadar u ABA ligi

Košarkaši FMP-a pobedili su večeras na svom terenu u Železniku Zadar 85:55 (19:15, 19:13, 18:15, 29:12), u utakmici četvrtog kola plej-auta u ABA ligi i zadržali šanse za plasman u plej-in.

FMP su predvodili Lazar Stefanović sa 16 poena, pet asistencija i četiri skoka, Džošua Skot sa 13 poena, sedam asistencija i pet skokova i Dušan Radosavljević sa 13 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Marko Radovanović pobedi je doprineo sa 11 poena i osam skokova, a Kristjon Judžin sa 11 poena.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Lovro Mazalin sa 16 poena i šest skokova, Vladimir Mihailović imao je devet poena, Boris Tišma osam, a Toni Torbarina sedam poena.

FMP je preuzeo drugo mesto na tabeli plej-ina sa 10 pobeda i 12 poraza i zadržao je šanse za plasman u plej-in.

Zadar je takođe u igri za plej-in, pošto ima 9/13 na trećem mestu, koliko ima i četvrtoplasirana Mega.

U sledećem kolu FMP će dočekati Spartak, a Zadar će u Čačku igrati protiv Borca.

(Beta)

