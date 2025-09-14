Košarkaši Grčke osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu

Košarkaška reprezentacija Grčke osvojila je danas bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u utakmici za treće mesto u Rigi pobedila Finsku 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33).

Grčku je predvodio Janis Adetokunbo sa 30 poena, od kojih važne poene u završnici sa linije za slobodna bacanja, a imao je i 17 skokova i šest asistencija. Tajler Dorsi pobedi je doprineo sa 20 poena, a Vasileos Toliopulos sa 15 poena.

U selekciji Finske Lauri Markanen postigao je 19 poena uz 10 skokova, Elijas Valtonen 18 poena uz pet skokova, a Olivije Nkamua 15 poena uz pet skokova. Mikael Jantunen dodao je 13 poena, sedam asistencija i šest skokova.

Grčka je vodila od početka do kraja utakmice, imala je i 17 poena prednosti, a Finska je u samoj završnici uspela da se primakne na četiri razlike, trojkom Nkamue 82:86.

U narednom napadu poentirao je Janis Adetokunbo pod košem i bio je fauliran, pa je Grčka povela 89:82.

Finska je uzvratila trojkom Markanena i odbranila je napad Grčke posle čega je Fauliran Miro Litle. On je pogodio oba slobodna bacanja i smanjio na 87:89.

Posle toga ušlo se u penal završnicu, Kostas Slukas je pogodio jedno slobodno bacanje, a sa druge strane Kostas Papanikolau faulirao je pri šutu za tri poena Valtonena. On je pogodio dva slobodna bacanja, treće je promašio, ali je loptu uhvatio njegov saigrač Mikael Jantunen, koji je promašio pod košem.

Loptu je uhvatio Janis Adetokunbo i odmah je nad njim napravljen prekršaj. Košarkaš Milvokija pogodio je oba bacanja i vratio tri razlike, četiri sekunde pre kraja.

U poslednjem napadu sa polovine terena šutirao je Jantunen i promašio, pa je Grčka osvojila prvu medalju na evropskim šampionatima još od 2009. godine, kada je u takođe osvojila bronzu u Poljskoj.

Grčka sada ima šest medalja na evropskim prvenstvima, od kojih tri bronzane, a Finska je bez odličja.

(Beta)

