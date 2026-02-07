Košarkaši Ilirije pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Ilirije pobedili su večeras u Sarajevu domaću Bosnu 93:78 (29:26, 26:11, 24:24, 17:14), u utakmici poslednjeg 18. kola Grupe B u ABA ligi.

Slovenačku ekipu predvodio je Mark Pađen sa 21 poenom, šest skokova i tri ukradene lopte. Luka Kureš postigao je 16 poena uz četiri skoka, Boban Marjanović 13 poena uz šest skokova, a Tim Tomažič imao je 12 poena, pet skokova i tri asistencije.

U ekipi Bosne Janari Jesar bio je najefikasniji sa 19 poena uz osam skokova, Đoko Šalić i Dontej Keraders dodali su po 14 poena, a Edin Atić 12 poena i šest skokova.

Bosna je ligaški deo završila na četvrtom mestu u Grupi B, sa osam pobeda i osam poraza, a Ilirija na sedmom mestu, sa pet pobeda i 11 poraza.

U prvom kolu Top 8 ABA lige od narednog vikenda igraće: Crvena zvezda – Igokea, Partizan – Budućnost, Dubai – Bosna i Kluž – Cedevita Olimpija.

U prvom kolu plej-auta igraće: Zadar – Borac, Studentski centar – Spartak, Beč – Krka, FMP – Mega, Split – Ilirija.

(Beta)

