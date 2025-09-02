Košarkaši Italije pobedili Španiju, Francuska bolja od Poljske

Košarkaši Italije pobedili su večeras u Limasolu selekciju Španije 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16), u četvrtom kolu grupe C Evropskog prvenstva.

Italiju su do pobede predvodili Mame Diuf sa 14 poena i osam skokova, Đampaolo Riči sa 11 poena i Saliu Nijang sa 10 poena i 10 skokova.

Kod Španije su se izdvojili Santi Aldama sa 19 poena i 10 skokova i Serhio de Larea sa 15 poena i sedam skokova.

Italija je druga na tabeli sa tri pobede i jednim porazom, a Španija je treća sa dve pobede i dva poraza.

U poslednjem kolu, Italija će igrati protiv Kipra, a Španija protiv Grčke.

U četvrtom kolu grupe D, Francuska je u Katovicama pobedila Poljsku 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21).

Kod Francuske se izdvojio Geršon Jabusele sa 36 poena.

Najefikasniji kod Poljske bili su Džordan Lojd sa 18, Mateuš Ponjitka sa 16 i Mihal Sokolovski sa 15 poena.

Francuska je prva sa tri pobede i jednim porazom, a Poljska je sa istim skorom na trećem mestu.

U narednom kolu, Francuska će igrati protiv Islanda, a Poljska protiv Belgije.

