Košarkaši Mege bolji od Zvezde u ABA ligi

Košarkaši Mege pobedili su danas na svom terenu ekipu Crvene zvezde sa 107:102 (29:29, 28:33, 23:26, 27:14), u utakmici 17. kola Grupe B ABA lige.

Mega sada ima šest pobeda i devet poraza i šesta je na tabeli regionalnog takmičenja, dok je Zvezda druga sa skorom 11/4.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Bogoljub Marković sa 29 poena, Asim Đulović je dodao 19, a Luiđi Suigo 14 poena. U redovima crveno-belih najbolji je bio Donatas Motiejunas sa 22 poena, dva manje je ubacio Džered Batler, dok je Ebuka Izundu utakmicu završio sa 18 poena.

Košarkaši Mege će u narednom kolu ABA lige dočekati Spartak, dok će Zvezda gostovati Budućnosti.

(Beta)

