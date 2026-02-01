Košarkaši Mege bolji od Zvezde u ABA ligi

Mega sada ima šest pobeda i devet poraza i šesta je na tabeli regionalnog takmičenja, dok je Zvezda druga sa skorom 11/4.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Bogoljub Marković sa 29 poena, Asim Đulović je dodao 19, a Luiđi Suigo 14 poena. U redovima crveno-belih najbolji je bio Donatas Motiejunas sa 22 poena, dva manje je ubacio Džered Batler, dok je Ebuka Izundu utakmicu završio sa 18 poena.
Košarkaši Mege će u narednom kolu ABA lige dočekati Spartak, dok će Zvezda gostovati Budućnosti.
(Beta)
