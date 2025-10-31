Košarkaši Mege pobedili Iliriju u ABA ligi

Košarkaši Mege pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Iliriju 109:83 (23:24, 34:18, 26:18, 26:23), u utakmici petog kola Grupe B u ABA ligi.

Svi igrači Mege upisali su se među strelce, a ekipu je predvodio Bogoljub Marković sa 30 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Marko Vukčević postigao je 14 poena, Luiđi Suigo 13 poena uz šest skokova, Asim Đulović 10 poena uz pet skokova, a sa 10 poena utakmicu je završio i Urban Kroflič.

U slovenačkoj ekipi Luka Kureš bio je najefikasniji sa 17 poena, Vendel Grin postigao je 15, Oluvasimisola Šitu imao je 11 poena i sedam skokova, a Edo Murić takođe 11 poena.

Mega je prekinula niz od dva poraza i ima dve pobede i tri poraza na trećem mestu na tabeli u Grupi B. Ilirija je pretposlednja sa pobedom i tri poraza.

