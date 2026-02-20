Košarkaši Mege pobedili Partizan i plasirali se u finale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Mege plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Nišu pobedili Partizan 80:58 (25:19, 17:17, 17:11, 21:11).

Megu je predvodio Bogoljub Marković sa 17 poena i 12 skokova, a pratili su ga Luiđi Suigo sa 14, Urban Kroflič sa 11 i Asim Đulović sa 10 poena.

Najefikasniji kod Partizana bili su Dvejn Vašington i Bruno Fernando sa po 12 i Isak Bonga sa 11 poena.

Mega će u finalu, koje je na programu sutra, igrati protiv Crvene zvezde.

Mega je na startu povela 11:3, i trener Partizana Đoan Penjaroja je u ranoj fazi utakmice morao da zatraži prvi tajm-aut.

Nastavila je Mega sa boljom igrom i posle šest minuta igre stigla i do dvocifrene prednosti 21:10.

Partizan je serijom 9:2 u završnice prve deonice prišao na šest poena zaostatka 19:25.

Nastavio je Partizan sa boljom igrom i sredinom druge deonice posle zakucavanja Bruna Fernanda stigao do izjednačenja 30:30, a nakon poena Radanova i do prvog vođstva na meču 34:33.

Partizan je ofanzivno stao u završnici poluvremena, što je Meka iskoristila i posle serije 9:2 na veliki odmor otišla sa šest poena prednosti 42:36.

Mega je bolje ušla i u drugo poluvreme, i posle nešto više od tri minuta igre ponovo stigla do dvocifrene prednosti 48:38.

Veoma neefikasnu treću deonicu Mega je iskoristila i u poslednju četvrtinu ušla sa 12 poena prednosti 59:47.

Na startu poslednje deonice zbog vređanja predsednika Košarkaškog savezsa Srbije Nebojše Čovića utakmica je prekinuta i sudije su posle treće opomene navijačima Partizana povukle u svlačionicu.

Nakon pražnjenja dela hale, posle skoro sat vremena pauze, meč je nastavljen.

I posle pauze Mega je nastavila sa boljom igrom i pet minuta pre kraja stigla do plus 21 (70:49) i već tada rešila pitanje pobednika.

Crno-beli su bili na izuzetno lošem energetskom nivou, a posebno loše partije su pružili Sterling Braun i Dvejn Vašington, koji su ukupno iz igre šutirali 6/22.

(Beta)

