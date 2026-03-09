Košarkaši Mege pobedili Studentski centar u ABA ligi

Košarkaši Mege pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Studentski centar 90:76 (26:19, 21:14, 23:23, 20:20), u utakmici drugog kola plej-auta regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Savo Drezgić sa 23 poena. Bogoljub Marković je dodao 18 poena, 14 skokova i pet asistencija, Urban Kroflič je upisao 16 poena i sedam skokova, dok je Kajrel Luk postigao 12 poena.

U ekipi Studentskog centra najefikasniji je bio Nikola Pavlićević sa 19 poena. Po 12 poena su dodali Matic Rebec i Aleksa Ilić, koji je zabeležio i sedam skokova, dok je Emir Hadžibegović upisao 10 poena i osam skokova. Mateo Drežnjak je utakmicu završio sa četiri poena i 10 asistencija.

Mega se nalazi na 13. poziciji na tabeli plej-auta sa sedam pobeda i 11 poraza, dok Studentski centar zauzima pretposlednje, 17. mesto sa skorom 4/14.

Mega će u narednom kolu u Beogradu dočekati Borac iz Čačka, dok će Studentski centar igrati na gostujućem terenu protiv Beča.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com