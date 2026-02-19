Košarkaši Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Mege plasirali su se večeras u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su u četvrtfinalu u Nišu pobedili OKK Beograd 100:79 (29:22, 30:14, 23:13, 18:30).

Megu su predvodili Bogoljub Marković sa 18, Ognjen Srzentić sa 13, Kajrel Luk sa 12 i Urban Kroflič sa 10 poena.

Najefikasniji kod OKK Beograda bio je Andrej Lučić sa 23 poena.

Mega je od početka bila bolji rival i posle prvog poluvremena imala više od 20 poena prednosti.

Nastavila je Mega sa boljom igrom i posle treće deonice stigla i do maksimalnih plus 33 (82:49).

OKK Beograd je uspeo da iskoristi opuštanje Mege u poslednjoj deonici i ublaži poraz.

Mega će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Partizan – FMP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com