Košarkaši Mege ubedljivo izgubili od Splita u plej-autu ABA lige

Košarkaši Mege izgubili su večeras na gostujućem terenu od Splita 74:96 (17:25, 15:24, 19:21, 23:26), u utakmici petog kola plej-auta regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Mege bio je Bogoljub Marković sa 23 poena, uz 12 skokova. Kajrel Luk je dodao 20 poena, dok je Savo Drezgić upisao 15 poena i osam asistencija.

U ekipi Splita najefikasniji je bio Zoran Dragić sa 21 poenom. Demadžeo Vigins je dodao 16 poena i šest skokova, Dario Drežnjak je upisao 15 poena, dok je Antonio Jordano postigao 14 poena. Tejvon Majers je utakmicu završio sa 13 poena i osam asistencija.

Mega se nalazi na drugom mestu na tabeli plej-auta sa devet pobeda i 12 poraza, dok Split, koji je večeras prekinuo svoj niz od pet uzastopnih poraza u ABA ligi, zauzima pretposlednje, deveto mesto sa skorom 5/16.

Mega će u narednom kolu u Beogradu dočekati FMP, dok će Split biti domaćin protiv Zadra.

(Beta)

