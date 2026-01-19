Košarkaši Milvokija pobedili Atlantu

Košarkaši Milvokija pobedili su večeras Atlantu 112:110 i prekinuli niz od tri poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Milvoki su predvodili Janis Adetokunbo sa 21 poenom, 17 skokova i šest asistencija, Bobi Portis sa 19 poena i Ej Džej Grin sa 19 poena.

Majls Tarner pobedi je doprineo sa 14 poena i osam skokova, a sa 14 poena utakmicu je završio i Rajan Rolins.

Atlanta je izgubila četvrtu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bio je Nikejl Aleksander-Voker sa 32 poena uz šest skokova i šest asistencija.

Džejlen Džonson postigao je 28 poena uz 16 skokova i šest asistencija, a Dajson Denijels imao je 17 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Milvoki sada ima 18 pobeda i 24 poraza, a Atlanta 20 pobeda i 25 poraza.

(Beta)

