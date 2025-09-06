Košarkaši Nemačke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se danas u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Rigi pobedila Portugal 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7).

Nemačku su predvodili Franc Vagner sa 16 poena, sedam skokova i pet asistencija, Denis Šruder sa 16 poena i Isak Bonga sa 15 poena i sedam skokova.

Maodo Lo pobedi je doprineo sa 12 poena i četiri asistencije, a Tristan da Silva sa 11 poena.

U ekipi Portugala najefikasniji je bio Nemijas Keta sa 18 poena uz 11 skokova i jedini je sa dvocifrenim brojem poena. Travante Vilijams dodao je osam poena, a Diogo Gameiro sedam poena i četiri asistencije.

Nemačka će 10. septembra u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela Slovenije i Italije.

(Beta)

