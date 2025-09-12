Košarkaši Nemačke u finalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se danas u finale Evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Rigi pobedila Finsku 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

Nemačku su predvodili Denis Šruder sa 26 poena, 12 asistencija i pet skokova i Franc Vagner sa 22 poena i pet skokova. Tristan Da Silva pobedi je doprineo sa 13 poena, Danijel Tajs sa 10 poena i 11 skokova, a Isak Bonga sa 10 poena i pet skokova.

U ekipi Finske najefikasniji su bili Olivije Nkamua sa 21 poenom uz devet skokova i Lauri Markanen sa 16 poena uz osam skokova. Mikael Jantunen dodao je 12 poena i šest skokova, Mika Murinen sa 12 poena, a Edon Mađuni devet poena.

Finska je dobro počela i na polovini prve četvrtine vodila je 14:6 posle trojke Džejkoba Grandisona. Ekipe su dobro igrale, pogađao je Markanen sa jedne stane, a sa druge Bonga, Šruder, Vagner i Johanes Timan, posle čijih poena pod košem je Nemačka povela 19:18.

Nemačka se u tim trenucima razigrala, pa je poenima Oskara Da Silve i Tristana Da Silve povela 26:19.

Nemački tim je predvođen Vagnerom u drugoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, koju je uvećavao dobrom igrom u napadu.

Posle dve uzastopne trojke Vagnera aktuelni svetski šampion poveo je 49:30, Finska je uspela da se primakne posle trojke Nkamue i na 11 razlike, ali je odmah Tristan Da Silva vratio trojku, pa je Nemačka na poluvreme otišla uz prednost 61:47.

Veliku prednost Nemačka je čuvala i u nastavku, a Finska je na kratko popravila igru, poentirali su Nkamua i Edon Mađuni i smanjili zaostatak na 73:79.

Početkom poslednje četvrtine Nemačka je zakucavanjem Tajsa vratila dvocifrenu prednost koju je sigurno čuvala, a polovinom deonice posle trojke Andreasta Obsta povela je 90:75.

Do kraja utakmice Nemačka je bez problema zadržala prednost i plasirala se u finale u kome će u nedelju igrati protiv pobednika duela Grčke i Turske, koji počinje od 20 časova.

(Beta)

