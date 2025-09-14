Košarkaši Nemačke u neizvesnoj završnici pobedili Tursku za titulu prvaka Evrope

Košarkaši Nemačke osvojili su večeras u Rigi titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu savladali Tursku sa 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Nemačkoj je ovo druga titula na kontinentalnom takmičenju, nakon što su 1993. slavili na domaćem takmičenju.

Nemačka je ujedno i aktuelni svetski prvak, nakon trijumfa iz Manile 2023. godine.

Najefikasniji u pobedničkoj selekciji bio je košarkaš Partizana Isak Bonga sa 20 poena, uz pet skokova i tri asistencije, Franc Vagner je dodao 18 poena, uz osam skokova, a Denis Šruder je zabeležio dabl-dabl učinak sa 16 poena i 12 asistencija.

Alperen Šengun bio je najefikasniji u selekciji Turske sa 28 poena, uz po tri skoka i asistencije, Džedi Osman je postigao 23 poena, uz pet skokova, dok je Šejn Larkin upisao 13 poena, devet asistencija i šest skokova.

Turska je za manje od tri minuta igre došla do vođstva 13:2, nakon što je trojku postigao Larkin.

Nemačka je predvođena Bongom odgovorila serijom 7:0, a tri minuta pre kraja prve deonice trojkom Tristana Da Silve stiže i do prve prednosti (19:16).

Do kraja prve četvrtine Nemačka je sačuvala prednost i na prvu pauzu otišla vođstvom 24:22.

Početak druge četvrtine doneo je vođstvo Nemačke 28:22, da bi usledila serija Turske od osam uzastopnih poena.

Turska je u završnici druge deonice zahvaljujući odličnoj igri Šenguna, Osmana i Bone stigla do plus osam (44:36).

Problem za selektora Turske Ergina Atamana usledio je 41 sekund pre kraja druge četvrtine, kada je treću ličnu grešku napravio Šengun.

Turski centar je ubrzo zamenjen, a njegova selekcija na veliki odmor otišla je prednošću od 46:40.

Tokom treće četvrtine Turska je u dva navrata vodila sa šest poena razlike (49:43 i 63:57), ali je Nemačka poenima Johanesa Timana u završnici preokrenula i povela sa 65:63.

Do kraja treće deonice Turska je vratila prednost na svoju stranu i u poslednju četvrtinu ušla vođstvom 67:66.

Dva minuta igre u četvrtoj četvrtini bilo je potrebno da Turska ponovo povede sa plus šest (72:66), nakon što je sa distance bio precizan Osman.

Nemačka je trojkom Bonge i poenima Timana sa slobodnih bacanja smanjila na 72:71, ali je ubrzo sa četiri vezana poena Turska otišla na 76:71.

Usledile su trojke Obsta i Bonge za vođstvo Nemačke 77:76, da bi u poslednja dva minuta sa prednošću ušla Turska (81:79).

Naredni minuti doneli su smenjivanje u vođstvu, a u neizvesnoj završnici najbolje se snašla Nemačka, koja je poenima Šrudera na 18,7 sekundi pre kraja povela sa 86:83.

U narednom napadu Turska je preko Šenguna pokušala da stigne do izjednačenja, ali je bio neprecizan za tri poena.

Šruder je potom bio precizan sa linije za slobodna bacanja, čime je potvrdio trijumf Nemačke.

(Beta)

